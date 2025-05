Notte Europea dei Musei, le meraviglie della Campania aprono di sera: ingresso a 1 euro

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che prevede l’apertura serale dei principali luoghi della cultura statale al costo simbolico di 1 euro, con tante meraviglie da visitare nella suggestiva atmosfera notturna anche a Napoli e in Campania.

Notte Europea dei Musei a Napoli e Campania: ingresso a 1 euro

Si tratta di un evento che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Tra i musei che hanno già aderito all’iniziativa, riservando l’ingresso serale al costo di 1 euro per gli ospiti, ci sono i siti della Grande Pompei. Il sito di Oplontis con la Villa di Poppea, le Ville San Marco e Arianna e il Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi a Castellammare di Stabia, la Villa Regina con Antiquarium a Boscoreale e Pompei saranno accessibili dalle ore 20,00 alle 23,00 con ultimo ingresso alle ore 22,00.

A Pompei la visita si sdoppia, con un percorso che prevede l’accesso ad alcune case del lato orientale della città antica e alla Palestra grande e dall’altro lato alla Villa dei Misteri, da dove poi si potrà raggiungere in navetta il sito di Boscoreale.

Aperture notturne nel weekend anche al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con visite guidate fino a tarda sera, per un emozionante racconto del passato in uno scenario irripetibile. Gli ingressi serali con tariffa speciale saranno possibili: sabato 17 maggio, dalle 19.30 alle 01:00 (ultimo ingresso entro le 24:00), e domenica 18 dalle 19:30 alle 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00). Le visite guidate sono programmate alle 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Per prendere parte alle visite guidate è prevista un’integrazione di € 2,00 a persona.

La Notte Europea dei Musei sarà celebrata il 17 maggio anche alla Certosa di San Giacomo, a Capri, dalle 18:00 alle 21:00 (con ultimo ingresso alle 20:30). Alle ore 19:00 si terrà la visita guidata al Museo Diefenbach e al Museo Archeologico di Capri.

La Reggia di Caserta, sabato 17 maggio, accoglierà i visitatori in una veste inedita, tra performance suggestive, armonie d’epoca e aperture straordinarie al costo simbolico di 1 euro. Saranno aperti gli Appartamenti Reali e la Gran Galleria dalle 8:30 alle 22:00 con ultimo ingresso alle 21:00. Il Complesso vanvitelliano chiuderà alle 22:15 mentre il Parco Reale e il Giardino inglese osserveranno gli orari ordinari di apertura.

Apertura straordinaria anche per la Villa Romana di Minori e l’annesso Antiquarium, in provincia di Salerno. L’elenco dei siti aderenti, in costante aggiornamento, è consultabile tramite il sito del Ministero della Cultura.