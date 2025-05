A Portici apre il Villaggio della Pizza vista mare: 5 giorni di festa tra le migliori pizzerie

Dal 29 maggio al 2 giugno 2025 torna Pizza Park, l’evento dedicato alla pizza che tornerò ad animare, per la seconda edizione, il Parco a Mare di Portici, accogliendo i migliori maestri pizzaioli che si incontreranno ancora una volta sul lungomare dando vita ad una festa unica, con vista sul Golfo di Napoli.

Pizza Park 2025: il villaggio della Pizza sul lungomare di Portici

Per ben 5 giorni, il Parco a Mare, recentemente restituito alla cittadinanza, si trasformerà in un vero e proprio villaggio della pizza, consentendo a cittadini, visitatori e turisti di degustare la prelibatezza partenopea godendo di un panorama mozzafiato.

Si tratta di un appuntamento imperdibile per le persone di tutte le età, reso possibile da GRVN Company con il supporto di Erre Erre Eventi di Salerno, nato con l’obiettivo di celebrare l’arte della pizza e valorizzare le eccellenze del territorio campano.

Pizza Park 2025 sarà aperto tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. L’evento, anche quest’anno, conferma la sua vocazione inclusiva e sostenibile, caratterizzandosi per la presenza di casette in legno ecosostenibili, iniziative per la raccolta differenziata, aree dedicate ai bambini, stand gluten-free con menù pensati per chi segue regimi alimentari specifici, sistema di ticket online per saltare le code.

GRVN Company per l’occasione rinnova il proprio impegno sociale attraverso la collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, alla quale sarà devoluta parte del ricavato di specifiche iniziative solidali. Radio Punto Zero accompagnerà l’intero evento con dirette radiofoniche e copertura quotidiana.

Di seguito l’elenco delle pizzerie che prenderanno parte all’evento:

• Antica Pizzeria Chiaja (Napoli)

• Antica Pizzeria Da Michele (Napoli)

• Ciro a Mergellina (Napoli)

• Errico Porzio (Napoli)

• I Damiano (Portici)

• Il Mio Viaggio a Napoli (Napoli)

• La Tradizione (Portici)

• Maturazioni (Ottaviano)

• Pizza Guys (Napoli)

• Pizzaioli Veraci (Napoli)

• Comes (Portici)

• Pizzeria Gorizia 1916 (Napoli)

• Salvo (Napoli)

• Pizzeria Vesuvio (Portici)

• Pizzeria Positano (Salerno)

• Quadrato di Luigi De Leo (Torre de Greco)

• Regina Farina (Portici)

• Terra Nera (Portici)

• Vincenzo Capuano (Napoli).