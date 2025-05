Super concerto in Piazza Plebiscito gratis per tutti, da Serena Brancale a Olly: nomi e biglietti

Partirà da Napoli, il 30 e 31 maggio 2025, il Kiss Kiss Way, il calendario di concerti gratis organizzato da Radio Kiss Kiss in alcune delle più belle piazze d’Italia, dando spazio a numerosi cantanti di successo del panorama musicale italiano e internazionale: il 22 maggio prenderà il via la giornata del click day per accaparrarsi i biglietti gratuiti per la tappa napoletana.

Concerti gratis Radio Kiss Kiss: biglietti e cantanti a Napoli

Nella mattinata di ieri, a Palazzo San Giacomo, è stato presentato il programma dei concerti Kiss Kiss Way che toccherà ben cinque località italiane: dopo la tappa di Napoli la grande festa della musica si sposterà a Torino (14 e 15 giugno), Corigliano-Rossano (28 e 29 giugno), Baia Domizia (11 e 12 luglio) e Golfo Aranci (26 e 27 luglio).

Il 30 maggio aprirà il villaggio del Kiss Kiss Way in piazza del Plebiscito, con i suoi speaker, giochi e animazione, in attesa del grande concerto del 31 maggio, sempre in piazza. Fra gli artisti già confermati del grande show napoletano ci sono: Benji & Fede, Bnkr44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk, Anansie, Sophie and the Giants, Tananai e Tropico.

Il 22 maggio alle ore 15:00 partirà il Ticket Day dedicato alla tappa partenopea: gli utenti potranno collegarsi al sito ufficiale di Radio Kiss Kiss per prenotare il proprio posto gratuito. I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento posti. I più fortunati avranno la possibilità di ottenere il ticket per la PIT AREA esclusiva e il Parterre.