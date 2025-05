Festa scudetto, la Regione stanzia 450 mila euro: sfilata della squadra e show al Maradona

In vista della partita Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio, che potrebbe determinare la vittoria degli azzurri in campionato, la Regione Campania ha predisposto un piano per gli eventuali festeggiamenti e, in particolar modo, per la sfilata del bus scoperto.

Napoli, festa e bus scoperto: cosa ha deciso la Regione Campania

Nella riunione di oggi, la Giunta Regionale ha deliberato di sostenere la realizzazione dei festeggiamenti che si terranno nell’auspicata ipotesi di vittoria del campionato da parte della squadra del Napoli. La Regione ha stanziato un importo massimo di 450 mila euro per dare il via alla sfilata della squadra, in totale sicurezza, secondo le indicazioni della Prefettura e della Questura che prevedono l’installazione di circa 2,4 km di transenne antiribaltamento e l’assistenza di circa mille unità di supporto alla sicurezza. Saranno impegnati anche circa 400 volontari della Protezione Civile Regionale.

In occasione della partita, che si terrà venerdì allo stadio Maradona, la Regione contribuirà alle spese per la sicurezza e la logistica e per la produzione artistica dell’evento anche in considerazione della promozione dei valori dello sport e dell’immagine della Regione, a livello nazionale ed internazionale.

In caso di vittoria, tuttavia, i festeggiamenti ufficiali potrebbero essere spostati nella giornata di lunedì pomeriggio, dalle ore 15:00. Una decisione dettata dal rispetto dell’ordine pubblico, guadagnando più tempo per organizzare l’attesissima sfilata nel miglior modo possibile.