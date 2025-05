Meraviglia alla Reggia di Caserta: 2 giorni tra le bellezze del Parco Reale a ingresso gratis

Due giornate ad ingresso gratis tra le meraviglie del Parco Reale della Reggia di Caserta: è l’iniziativa lanciata per il weekend dell’1 e 2 giugno 2025, in occasione della Domenica al Museo e della Festa della Repubblica Italiana.

Reggia di Caserta, ingresso gratis 1 e 2 giugno 2025

La Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese (la prossima prevista per il primo giugno) e anche nella giornata del 2 giugno, in cui ricorre la Festa della Repubblica.

A causa della gravissima carenza di personale di vigilanza, e nonostante gli enormi sforzi profusi dalla direzione del sito per assicurare la più ampia fruizione degli spazi del Museo, in queste due giornate festive si potrà garantire l’apertura esclusivamente del Parco Reale. Dunque resteranno chiusi gli Appartamenti Reali, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer.

“Purtroppo, l’attuale dotazione organica e la contestuale limitazione dei giorni festivi lavorati prevista per il personale di vigilanza e accoglienza, non consentono di garantire in queste giornate di così grande afflusso di pubblico i servizi minimi di vigilanza e accoglienza negli spazi più rilevanti del Museo” – si legge nella nota diffusa dalla Reggia.

“Il Complesso copre oltre 60 mila mq di percorso interno e 1.230.000 mq di area esterna, con un’affluenza media nelle giornate di gratuità di circa 17 mila persone. Ad oggi, l’Istituto dispone di appena 103 unità di personale di assistenza, fruizione e vigilanza effettive, suddivise su 3 turni. La dotazione minima prevista è di 170 unità. Ma anche questo numero risulta insufficiente in quanto non tiene conto dell’attuale incremento dei visitatori del Museo, dell’ampliamento degli spazi di fruizione e delle esigenze di tutela e salvaguardia sempre più cogenti”.

L’1 e il 2 giugno, dunque, sarà soltanto il Parco Reale a incantare i visitatori della Reggia di Caserta. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota di biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, prenotabili a partire da lunedì 26 maggio, fino a esaurimento scorte. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5.

La restante parte dei biglietti potrà essere ritirata, nei giorni dell’iniziativa, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8:30 fino al termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori a partire dai 2 anni di età, devono essere muniti di titolo di accesso.

Il biglietto, in formato cartaceo o digitale, dovrà essere esibito all’ingresso. Il Parco Reale resterà aperto, per entrambe le giornate, dalle 8:30 alle 19:00, con ultimo accesso alle 18:00. Disponibili i servizi di ristorazione (presso la caffetteria/buvette nel Cannocchiale e al chiosco e al ristorantino “Diana e Atteone”) e di noleggio bici, navetta e golf car. Aperto anche il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo Reale.