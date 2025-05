Si terra oggi, 26 maggio 2025, la festa scudetto ufficiale sul lungomare di Napoli, con la sfilata di due bus scoperti con a bordo la squadra campione d’Italia: di seguito tutte le informazioni relative agli orari, al percorso e come seguire l’evento se si è impossibilitati a raggiungere il posto.

Festa scudetto lungomare Napoli: orari, percorso e tutte le info

L’evento avrà inizio dalle ore 15:00 e dovrebbe estendersi almeno fino alle 17/17:30. I calciatori arriveranno dal mare, sbarcando al Molo Luise per poi dividersi sui due pullman scoperti. A bordo ci saranno anche l’allenatore Conte, il presidente De Laurentiis e lo staff tecnico. I bus sfileranno nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria, per circa 2.5 km. Il giro dovrebbe essere ripetuto due volte.

Verrà garantito il posizionamento nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo di 4 maxischermi per consentire a tutti di seguire la sfilata da più punti: saranno installati in Piazza Sannazaro, via Partenope, via San Pasquale e Largo Sermoneta.

A tutela dell’incolumità pubblica si prevede la delimitazione dell’intero percorso dei bus (circa 2,5 km) mediante l’utilizzo di transenne anti-ribaltamento. L’intera area dell’evento sarà, inoltre, perimetrata e contingentata con accessi presidiati, e delimitata a nord da Via Giordano Bruno e Via Riviera di Chiaia, a ovest da Piazza Sannazzaro, a est da Piazza della Vittoria. All’interno saranno garantiti controlli ai varchi, misure di sicurezza, assistenza al pubblico e presidio sanitario.

Per una maggiore sicurezza, l’accesso all’area della sfilata sarà consentito attraverso 4 varchi di ingresso:

in viale Gramsci (lato Piazza Sannazzaro)

piazza della Repubblica

Villa Comunale

piazza della Vittoria.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Rai 2, con la conduzione di Stefano De Martino, oppure attraverso i canali social e la piattaforma Youtube di Vesuviolive.it che trasmetterà per l’intera giornata contenuti speciali legati alla festa scudetto, oltre alla sfilata dei bus. Anche Sky e Dazn dovrebbero dare risalto alla festa.