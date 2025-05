Concerto gratis di Radio Kiss Kiss a Napoli: nomi dei cantanti, strade chiuse e tutte le info

Il 30 e 31 maggio 2025 partirà da Napoli il Kiss Kiss Way, il tour della celebre radio che darà il via, in piazza del Plebiscito, all’apertura di un villaggio dedicato e ad un concerto speciale con la partecipazione di tanti artisti di fama nazionale e internazionale: di seguito tutte le informazioni utili, dai nomi dei cantanti alle strade chiuse per l’occasione.

Concerto Radio Kiss Kiss a Napoli: cantanti e strade chiuse

Si parte il 30 maggio con l’apertura del villaggio del Kiss Kiss Way nel bel mezzo della celebre piazza partenopea. Al suo interno vi saranno gli speaker di Radio Kiss Kiss e si susseguiranno una serie di iniziative, tra giochi e attività di animazione.

Il 31 maggio si terrà il grande concerto, sempre in piazza, che vedrà alternarsi sul palco: Benji & Fede, Bnkr44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk, Anansie, Sophie and the Giants, Tananai e Tropico.

Il 22 maggio è partito il click day per la prenotazione dei biglietti gratuiti che sono stati assegnati fino a esaurimento posti. Di seguito il dispositivo temporaneo di circolazione istituito dal Comune di Napoli per il corretto svolgimento dell’evento:

1. dalle ore 00:01 di venerdì 30 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 31 maggio 2025, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, eccetto per veicoli dei possessori di posto H personalizzato individuato da contrassegno, in:

a) piazza Trieste e Trento;

b) via San Carlo;

c) via Vittorio Emanuele III;

d) piazzetta Carolina;

e) via Giovanni Serra;

f) rampe Paggeria;

g) via Cesario Console

2. dalle ore 16:00 di sabato 31 maggio 2025 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, la sospensione:

a) dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana, in via San Carlo e in via Cesario Console;

b) dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in piazza Carolina e in via San Carlo.