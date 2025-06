Il 14 e 15 giugno 2025, a Rivottoli di Serino, in provincia di Avellino, prenderà il via Sant’Antonio Nostrum e la Festa dell’Emigrante, un evento che riunirà, nell’affascinante borgo campano, serinesi, irpini e italiani nel mondo per rievocare quel sentimento di identità e appartenenza alla propria terra d’origine, tra gastronomia d’eccellenza, musica e divertimento.

A Rivottoli di Serino Sant’Antonio Nostrum e Festa dell’Emigrante

Sant’Antonio Nostrum e la Festa dell’Emigrante non è un semplice evento ma un’occasione imperdibile per omaggiare le proprie radici e rendere onore a tutti gli emigranti che hanno portato in alto il nome della nostra terra nel mondo, con orgoglio e dignità. Una grande festa dove tutti potranno ballare e degustare le prelibatezze locali, tra “li cunti e li canti”, fra cuori emigranti e sentimento antico.

Si parte il 14 giugno, alle ore 20, con l’inaugurazione della Braciola più lunga d’Italia, un vero e proprio primato gastronomico che vede protagonista l’Associazione Cuochi Avellinesi. Nel corso della serata si susseguiranno una serie di spettacoli per grandi e piccini: dal Ballon Woman Show al Tamurriare’ passando per Pegaondo e Solo Andata Show.

La festa proseguirà con altre iniziative in programma tra Il Pulcinella Emigrante della Bottega del Sottoscala e l’Emigrante a spasso, oltre al percorso incentrato su Simon Rodia e il Museo dell’Emigrante. Il tutto accompagnato dalle specialità gastronomiche del posto.

Il 15 giugno i festeggiamenti avranno inizio dalla mattinata, intorno alle ore 10:00, proseguendo fino a mezzanotte. Nel corso della giornata sarà dato spazio al Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea per bambini e ragazzi e alla consegna del Premio Simon Rodia, il riconoscimento che prende il nome del celebre artista, nato a Rivottoli di Serino, che da adolescente partì per l’America, portando sempre nel cuore la sua terra d’origine.

La giornata sarà arricchita da ulteriori momenti di intrattenimento con la partecipazione di Biagio Prisco, i Los Espositos, La Nina del Sud di Ballet Studio e il ritorno del Solo Andata Show. L’evento è organizzato dal Comitato festa Sant’Antonio da Padova di Rivottoli di Serino 2024-2025.

