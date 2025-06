50 Cent in concerto a Piazza Plebiscito: la star del rap sceglie Napoli come unica tappa d’Italia

Napoli continua ad affermarsi come capitale dei grandi eventi musicali e a confermarlo è il recente annuncio della piattaforma VivaTicket: l’8 luglio, in piazza del Plebiscito, ad esibirsi in concerto sarà il celebre rapper statunitense 50 Cent.

A Napoli arriva 50 Cent: concerto in Piazza del Plebiscito

L’iconico artista newyorkese giungerà a Napoli in occasione dell’unica tappa italiana del suo tour. Avrebbe scelto proprio la città partenopea per dare la possibilità al suo pubblico italiano di prendere parte all’attesissimo live. Piazza del Plebiscito diventa, così, ancora una volta la location per eccellenza di un altro grande evento di spessore internazionale.

“Il leggendario rapper newyorkese 50 Cent arriva in Italia per un evento unico a Napoli, l’8 luglio 2025 a Piazza del Plebiscito, in cui si esibirà con la sua band al completo accompagnato dalla straordinaria Independence Orchestra, una formazione di oltre 100 musicisti, diretta dal maestro Paolo Vivaldi” – si legge nell’annuncio diffuso da VivaTicket.

Stando a quanto comunicato, i biglietti per partecipare al concerto saranno disponibili sulla piattaforma VivaTicket. Ulteriori aggiornamenti e modalità di prenotazione saranno definite sui canali social o sul sito ufficiale della piattaforma.