Una Voce per Padre Pio, il grande concerto in TV. Da Sal Da Vinci a Settembre: i cantanti

Sabato 28 giugno 2025 in prima serata su Rai1 torna Una Voce per Padre Pio, il programma che celebra ventisei anni di storie ed esperienze di devozione e fede, ospitando sul palco alcuni dei cantanti più amati della scena musicale nazionale ed internazionale.

Una Voce per Padre Pio su Rai 1: i cantanti

La trasmissione, nata da un’idea di Enzo Palumbo e condotta da Mara Venier, andrà in onda direttamente da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, in provincia di Benevento, per poi essere riproposta in replica il 13 luglio nel pomeriggio.

Tra gli ospiti d’eccezione che si alterneranno sul palco: Al Bano, Anna Oxa, Marco Masini, Orietta Berti e Fuckyourclique, Settembre, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ivana Spagna, Drupi, Simone Grande.

L’Orchestra Suoni del Sud sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Non mancheranno anche quest’anno momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio. Al programma è, come sempre, abbinata una campagna di raccolta fondi sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus.

Componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro da cellulare Wind, Tre, Tim, Vodafone, Illiad, Fastweb, Postemobile, Coopvoce e Tiscali, oppure 5 euro con chiamata da Rete Fissa Twt, Convergenze e Postemobile o, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Una Voce per Padre Pio Onlus sostiene iniziative dell’organizzazione Una Voce per Padre Pio sul territorio italiano a sostegno del tessuto sociale più debole e nei paesi in via di sviluppo in Africa. La regia è di Roberto Croce.