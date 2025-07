Meraviglia a Torre del Greco: concerti e spettacoli gratis alla BCP di Palazzo Vallelonga

Anche quest’anno, dal 2 al 24 luglio 2024, la sede BCP (Banca di Credito Popolare) di Palazzo Vallelonga, a Torre del Greco, farà da suggestivo scenario alla rassegna artistica Parole e Musica in cortile, tra concerti e spettacoli a ingresso gratis.

La rassegna, suddivisa in quattro serate ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili, con inizio alle ore 19:30, celebra la ricchezza musicale e culturale del Sud Italia. L’apertura è affidata a Peppe Servillo e Cristiano Califano che, mercoledì 2 luglio, con la loro Napulitanata coinvolgeranno lo spettatore in un viaggio alla riscoperta delle canzoni classiche napoletane.

Si prosegue mercoledì 9 luglio con La musica di altri mondi ciechi – ideato e diretto da Gigi Di Luca – che coniuga l’opera di Raffaele Viviani con temi universali e contemporanei. In palcoscenico, le voci di Antonella Morea, Lello Giulivo e Ivano Schiavi saranno accompagnate dai suoni di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca, Vittorio Cataldi e Marco Di Palo.



A seguire, si terranno due spettacoli del Festival delle Ville Vesuviane, curati dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Giovedì 17 luglio ci sarà il Concerto delle due Sicilie con Patrizio Trampetti, Alfio Antico e Jennà Romano che proporranno brani inediti della tradizione musicale meridionale. Giovedì 24 luglio chiuderà la rassegna Lucia Migliaccio con un monologo di Antonella Romano sulla figura della Duchessa di Floridia.



“Questa rassegna rappresenta per la nostra Banca un’occasione per tramandare il patrimonio artistico e culturale, condividendolo con il territorio e le persone a cui siamo legati da radici comuni” – ha affermato il Presidente Mauro Ascione.