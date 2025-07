Il Pizza Village è aperto, gran finale con Gigi D’Alessio in concerto: l’ingresso è gratis

Inaugurato ufficialmente, nella serata di ieri, il Coca Cola Pizza Village, l’evento più famoso al mondo dedicato alla pizza che fino al 6 luglio 2025 animerà gli spazi della Mostra d’Oltremare a Napoli: per il gran finale è previsto il concerto di Gigi D’Alessio.

Pizza Village 2025 a Napoli: anche Gigi D’Alessio in concerto

Dopo Sal Da Vinci e i The Kolors, che hanno fatto scatenare la platea durante la prima serata del festival, tanti altri cantanti della scena musicale nazionale si alterneranno sul palco del Pizza Village. A disposizione degli ospiti tre tipologie di menù: il Menù Pizza Village che comprende pizza, bibita, dolce e caffè; la Combo Pizza e Coca Cola che prevede pizza in teglia di Porzio…ni di pizza e una Coca Cola; il Menù Aperitivo con frittatina di pasta garofalo e aperol spritz.

L’ingresso alla Mostra, così come la partecipazione agli spettacoli musicali, è libero e gratuito per tutti. Grazie alla collaborazione con RTL 102.5, official media partner della manifestazione, e alla rassegna Maglia Azzurra, ogni serata proporrà una line-up ricca e trasversale che vedrà alternarsi numerosi interpreti tra pop, urban e nuovi linguaggi musicali. Domenica 6 luglio, per il gran finale, sarà Gigi D’Alessio ad esibirsi.

“Pizza Village è una straordinaria vetrina per l’eccellenza napoletana. Non solo celebra l’antica e prestigiosa arte del pizzaiuolo, tramandata di generazione in generazione, con la genuinità del gusto e con i maestri pizzaioli che da tredici edizioni si incontrano per una kermesse che attira decine di migliaia di persone; ma è anche un grande attrattore per i napoletani e per i turisti, proponendo sei giorni di musica, cultura e conoscenza con incontri e dibattiti sulla pizza e i suoi ingredienti. Ha, inoltre, il pregio di esportare la nostra cultura in altri luoghi del mondo, a Milano come a Londra, New York e in Arabia Saudita” – ha commentato l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, intervenuta alla serata inaugurale del Pizza Village.

Pizza Village: il programma dei prossimi concerti

Mercoledì 2 luglio

Bigmama – Gaia – Trigno – Icy Subzero

Veronica Simioli – Gianni Fiorellino – Ste – Jelecrois – Gaié prod. Maria Siciliano

Giovedì 3 luglio

Tiromancino – Settembre – Rhove – Antonia

Andrea Sannino – Mr Hyde – Yoseba – Femelle – Martino – Fabrizio Mandara – Anna Capasso

Venerdì 4 luglio

Fred De Palma – Alex Wyse

Gianluca Capozzi – Ivan Granatino – Gabriele Esposito – Rajo

Sabato 5 luglio

Alfa – LDA – Vale LP & Lil Jolie – Les Votives – Baby K

Tommaso Primo – Francesco Da Vinci – Peppoh – Nino Esposito (Nino D’Angelo Tribute) – Mattewh

Domenica 6 luglio

Florinda – Sarah Toscano – Il Vincitore del Contest RTL 102.5

Mavi – Walter Ricci – Gigi Soriani – Ortel – Andrea D’Alessio

Ospite speciale: Gigi D’Alessio.