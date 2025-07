A Napoli apre il Villaggio della Birra tra stand, food e spettacoli: l’ingresso è gratis

Il 6 luglio 2025 ai Giardini del Molosiglio, a Napoli, si terra il festival della birra artigianale in occasione del decimo compleanno di Mosto, una delle birrerie artigianali più frequentate della città.

Festival della Birra Artigianale a Napoli: stand e spettacoli

Saranno presenti ben 15 birrifici, 65 birre alla spina, 6 stand di food, live talk e dj-set. Si parte alle ore 12:00 per proseguire la festa fino a notte inoltrata, con la speciale partecipazione di un ospite d’eccezione: ad animare la platea, dalle ore 21:00, sarà l’artista Dadà.

Protagonista della grande festa sarà ovviamente la birra, con la presenza di grandi realtà locali e nazionali. Sul posto sarà possibile assaggiare anche innovativi e deliziosi cocktail. Tra le realtà culinarie presenti It’s, Cheeseburgeria, Bop Dumpling, Mar Limone, Malinconico Salumieri, Santa Maradona. Un vero e proprio villaggio del gusto dove i visitatori possono fermarsi per la colazione, il brunch, il pranzo, la cena oppure per un semplice aperitivo.

Il tutto in un’atmosfera festosa, scandita da diverse iniziative e momenti di intrattenimento. Dalle 12 alle 17 ci sarà il dj-set di Laspiga Superba e Djanni. Per chi volesse rilassarsi prima della serata c’è anche il Silent Reading Party con giochini enigmistici pensati per i presenti.

Tra le 13 e le 15 il birraio di quartiere, Salvatore Arnese, darà il via a “Facciamo la birra”, una dimostrazione su come si produce il “nettare degli dei”, comunemente chiamato birra. Dalle 16 sarà aperta anche una piccola area market, in collaborazione con South Market. La serata prenderà il volo con lo show di Dadà, Cicciosciò – Bop, DE12.

L’ingresso è gratuito, dunque, chi non beve e mangia nulla può passeggiare per il villaggio e assistere agli spettacoli liberamente. C’è la possibilità, però, di acquistare un bicchiere d’ingresso, al costo di 3 euro, per poter assaggiare le birre alla spina e poter portare poi a casa ad evento ultimato.