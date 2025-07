Sagra del Mare nel Napoletano, 3 giorni di festa e pesce freschissimo: l’ingresso è gratis

Il 31 luglio, l’1 e 2 agosto 2025 a Monte di Procida torna la Sagra del Mare Flegrea, l’evento dedicato alle specialità di pesce e alla gastronomia del territorio che si terrà ancora una volta nel suggestivo scenario dell’insenatura di Acquamorta.

Sagra del Mare Flegrea a Monte di Procida con specialità di mare

La Sagra del Mare Flegrei, ormai da 35 anni, rappresenta un appuntamento fisso per cittadini e visitatori, continuando a richiamare gli amanti del buon cibo, delle specialità flegree e partenopee. Il tutto in una cornice mozzafiato, sulla baia con vista su Procida ed Ischia, e in un’atmosfera di divertimento, tra musica e balli.

Nel corso delle tre serate dell’evento i partecipanti avranno la possibilità di perdersi in un percorso di gusto d’eccezione, tra sapori, prodotti tipici e soprattutto pesce freschissimo, ritagliandosi, allo stesso tempo, momenti di relax, svago e divertimento. Tutti potranno assaggiare svariate pietanze sapientemente preparate sul posto dai ristoratori coinvolti nell’iniziativa.

“Torna l’evento più atteso dell’estate flegrea! La vera, inimitabile, Sagra del Mare Flegrea sta per accendere Acquamorta di sapori, musica e magia. Tradizione marinara, sapori autentici, tramonti da sogno. Un’esperienza unica“ – si legge nell’annuncio diffuso dagli organizzatori dell’evento.

“Frittura di paranza che scrocchia, primi di mare da leccarsi i baffi, vino locale e spettacoli live tutte le sere. Musica, performance, risate e divertimento senza fine. Esplora Monte di Procida con visite guidate tra vicoli, arte urbana e scorci indimenticabili. Tre giorni da vivere col cuore: gusto, cultura e panorama mozzafiato”.

I piatti saranno direttamente cucinati sulle banchine dei ristoranti, davanti agli occhi dei commensali che potranno seguire la preparazione in tempo reale. Saranno poi consumati presso le apposite postazioni con tavoli e sedie allestite per l’occasione, con tanto di gazebi.