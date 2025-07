“Il Cuore batte al Sud”: musica, emozioni e impegno civile il 16 luglio al Circolo Rari Nantes di Napoli

Una festa che diventa un progetto di rinascita sociale. È questo lo spirito de “Il Cuore batte al Sud”, l’evento in programma mercoledì 16 luglio alle ore 20:00 nella suggestiva cornice del Circolo Rari Nantes, sul Lungomare Caracciolo di Napoli.

Una serata che unisce musica, emozioni e solidarietà, trasformando un compleanno in una missione per il futuro del Mezzogiorno.

A promuovere l’iniziativa è l’associazione no profit F.A.S.T.®️ – Farmacisti Attivi Sul Territorio, fondata dal Dr. Pietro Carraturo, farmacista e imprenditore napoletano, che ha scelto di festeggiare il suo 35° compleanno condividendo un progetto concreto di impegno sociale.

Durante l’evento sarà presentato ufficialmente il primo crowdfunding nazionale di F.A.S.T.®️, volto alla realizzazione di un centro polifunzionale a Barra, quartiere storico di Napoli che oggi chiede attenzione, risorse e speranza.

Il centro sorgerà presso il Centro Ester Village, una struttura di oltre 2000 mq, e rappresenterà un punto di riferimento per l’intera comunità, offrendo:

Laboratori culturali e creativi : corsi di letteratura, scrittura e teatro;

: corsi di letteratura, scrittura e teatro; Formazione professionale e artigianale : con percorsi mirati per parrucchieri, pasticceri, estetisti e altre figure professionali;

: con percorsi mirati per parrucchieri, pasticceri, estetisti e altre figure professionali; Progetti sanitari di prevenzione ;

; Percorsi educativi su legalità e cittadinanza attiva.

Come spiegato dal Dr. Carraturo, “questo progetto nasce da un’esperienza decennale nelle scuole del territorio. Con il protocollo ‘Salute e Legalità’, abbiamo imparato che quando ai ragazzi si offre un’opportunità concreta, spesso riescono a tirare fuori il meglio di sé. Non tutti, certo, ma anche riuscire ad aiutare una parte di loro è già un grande risultato”.

Il Centro Ester ospiterà attività extrascolastiche gratuite per i giovani segnalati dagli istituti scolastici campani aderenti al protocollo, con corsi sportivi (nuoto, basket, danza, calcio, tennis) e laboratori didattici professionalizzanti. “Non si tratta solo di sport, ma di veri percorsi di formazione – sottolinea Carraturo – perché imparare un mestiere può davvero cambiare la traiettoria di vita di un ragazzo”.

Un progetto ambizioso, ma già solido grazie alla rete di oltre 37 partner coinvolti e a una macchina organizzativa rodata. “Abbiamo messo in piedi un evento a costo zero per l’associazione grazie alla generosità di aziende, amici, istituzioni e professionisti. Il crowdfunding è già attivo sul nostro sito e ha raccolto diverse centinaia di euro in pochi giorni. Siamo fiduciosi di poter raccogliere molto di più entro dicembre”, spiega il fondatore.

Ogni contributo sarà fondamentale: “Sostenere un ragazzo per un intero anno tra corsi, visite mediche e materiali ha un costo medio importante. Per questo serve il supporto di tutti. Uniti possiamo davvero lasciare un segno”, conclude Carraturo.

Una serata di festa, visione e partecipazione

“Il Cuore batte al Sud” sarà una serata di emozioni autentiche, con musica dal vivo, testimonianze significative e interventi che raccontano una nuova visione del Sud: non più periferia di disagi, ma terra di opportunità, resilienza e futuro.

A condurre la serata, Fabiola Cimminella: a lei vanno i ringraziamenti dell’associazione.

L’evento è a ingresso su invito, ma il messaggio è aperto a tutti: il cambiamento è possibile quando la comunità si stringe attorno a un’idea condivisa di progresso.

“Il Cuore batte al Sud” non è solo il nome dell’iniziativa, ma una vera e propria chiamata collettiva all’azione. Perché costruire il domani del Sud significa, oggi più che mai, far battere i cuori all’unisono.