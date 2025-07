Sagra del Fiordilatte di Agerola, 3 giorni di prelibatezze e spettacoli: l’ingresso è gratis

Dal 2 al 4 agosto 2025 ad Agerola torna Fiordilatte Fiordifesta, la Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi, tra gli eventi più attesi dell’estate che regalerà 3 giorni di sapori e divertimento, tra specialità, musica live e un menù ricco di prelibatezze.

Sagra del Fiordilatte 2025 ad Agerola: menù e programma

La kermesse, giunta alla sua 45esima edizione, si terrà nella splendida cornice dei Monti Lattari, precisamente in Piazzale San Pietro (frazione Pianillo), dove i partecipanti avranno la possibilità di perdersi tra i profumi e i sapori del territorio, degustando svariate specialità a base di fiordilatte.

Tra le pietanze principali del menù del grande festival ci saranno: fiordilatte con fresella agerolese e pomodorini; ravioli del monaco ripieni di fiordilatte, ricotta, basilico con pomodorini confit e provolone del monaco DOP; ‘o cuzzetiello del Principe di Napoli con parmigiana di melanzane e fiordilatte; gelato artigianale al fiordilatte. Il tutto accompagnato da vino locale, selezionato per esaltare al meglio ogni sapore, e acqua delle sorgenti agerolesi.

Si parte sabato 2 agosto alle ore 19:00 con l’apertura degli stand culinari e la sfilata, lungo il corso di via Roma, del Gruppo Folkloristico Città di Agerola. Domenica 3 agosto i festeggiamenti partiranno alle ore 9:00 con l’esibizione itinerante per le principali piazze di Agerola della Banda Città Gioia del Colle. Alle ore 18:00 si terrà la processione del Santo Patrono seguita, alle 19:00, dalla Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate. Alle 20:00, invece, sarà possibile accedere all’area food.

Gran finale lunedì 4 agosto con l’ultima passeggiata culinaria tra gli stand della sagra, a partire dalle ore 19:00. Dalle 21:00 sarà possibile scatenarsi in piazza con il grande show di “Nostalgia 90”, il tour dedicato ai tormentoni del passato che anche questa estate sta facendo ballare tutta Italia.