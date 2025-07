Agosto a Napoli, spettacoli e concerti gratis per tutti: da Mr. Hyde a Emiliana Cantone

Entra nel vivo il programma delle Feste Patronali che, fino al 19 ottobre 2025, animeranno tutte le Municipalità di Napoli tra spettacoli e concerti gratis che proseguiranno anche per l’intero mese di agosto.

Feste Patronali 2025: i concerti gratis di agosto a Napoli

La kermesse, promossa e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, prevede ben 4 mesi di eventi di intrattenimento per tutta la cittadinanza, con la partecipazione di alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale napoletana e non solo.

Se già nei mesi scorsi è stato possibile assistere a spettacoli d’eccezione, anche nel mese di agosto cittadini e turisti avranno l’opportunità di godersi le serate estive tra le piazze partenopee, alternando buona musica ed esilaranti sketch comici.

Si parte il primo agosto, alle ore 21:00, in Corso Ponticelli, in occasione di Santa Maria della Neve, con lo show di Ciro Giustiniani, dal titolo “Stress”. Mercoledì 6 agosto, dalle 19:00 a Piscinola, in onore di San Salvatore, si terrà la processione con la Banda di Ailano e l’incendio del Campanile.

L’11 agosto, alle 21:00, sempre per la festività di Santa Maria della Neve, in Viale Margherita si esibirà in concerto Mr. Hyde. Il 15 agosto, nel giorno della Madonna Assunta, alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli si assisterà al concerto di Mario Maglione. Gran finale il 31 agosto nel quartiere di Barra, in piazza De Franchis, con il live, previsto per le ore 21:00, di Emiliana Cantone e Mr. Hyde.