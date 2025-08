A Napoli arrivano le Principesse Disney: 2 giorni di magia a ingresso gratis per tutti

Un weekend di magia prenderà il via all’Edenlandia, il parco divertimenti più famoso di Napoli, che sabato 9 e domenica 10 agosto darà inizio al Princess Week, il fine settimana dedicato alle principesse. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

A Napoli arrivano le principesse: weekend magico all’Edenlandia

A partire dalle ore 20:00, per entrambe le giornate, i più piccoli e le loro famiglie potranno incontrare dal vivo le principesse, assistere allo spettacolo cosplay e scattare suggestive foto. Da Biancaneve a Cenerentola passando per Ariel, La Bella Addormentata, Jasmine e Belle, i bambini saranno catapultati in un vero e proprio regno delle fiabe, allestito presso il Palco Centrale del parco.

“Il sogno più amato torna a splendere in Edenlandia. Sabato 9 e domenica 10 agosto, preparati a vivere di nuovo la magia di Princess Week. Cosa ti aspetta? Spettacolo cosplay con le principesse più amate, sessioni foto per portare a casa un ricordo unico, ingresso completamente gratuito per tutta la famiglia. Porta con te la voglia di sognare e lasciarti incantare da un weekend che farà brillare gli occhi a grandi e piccini. Le principesse ti aspettano per vivere insieme un nuovo capitolo di questa favola” – si legge nell’annuncio dell’Edenlandia.

Intanto, dal 3 agosto, è ufficialmente aperta la Princess Boutique, un luogo magico dove ogni bimba può trasformarsi in una vera principessa, indossando gli abiti fiabeschi, accompagnati da trucco e accessori abbinati.

L’esperienza ha una durata di 30 minuti (due bambine per volta), il costo è di 35 euro (prenotazione consigliata online o alle casse). La Princess Boutique è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 21:00 mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 15:30 alle 22:30.

Tutti gli abiti e accessori devono essere restituiti al termine dell’esperienza. Ogni oggetto e materiale è completamente sanificato per la sicurezza di tutte le piccole principesse.