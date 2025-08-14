Le Notti dei Briganti sono già un successo, tra specialità e musica: altre 5 serate di gusto

Si è già rivelata un successo la prima serata de Le Notti dei Briganti, la grande festa inaugurata ieri, e in programma fino al 18 agosto, a Santa Tecla di Montecorvino Pugliano (Salerno) tra enogastronomia d’eccellenza e spettacoli live.

Successo per Le Notti dei Briganti: festa a Montecorvino

Sono state circa 1.500 le persone che hanno preso parte alla serata inaugurale dell’evento che ha visto la speciale partecipazione di Matilde Brandi, madrina dell’edizione 2025, e l’esibizione del gruppo musicale Le Sette Bocche. Un inizio col botto, dunque, per Le Notti dei Briganti che proseguiranno con altre cinque serate d’eccezione facendo rivivere, ancora una volta, il fascino delle avventure dei briganti.

Un percorso culinario di alta qualità, con i piatti tipici della tradizione picentina, in una location dal paesaggio mozzafiato e in un’atmosfera conviviale allietata da musica live, pizzica, taranta e spettacoli live.

Ad arricchire il menù saranno i sei speciali “piatti del brigante”, ognuno dedicato ad un famoso brigante dell’epoca: ci sono i Fusilli Rompicapo in onore del brigante Cracco, lo Gnocco Sott e Ngopp per Gaetano Manzo, Na Bufalata dedicata a Cannalonga, la selezione di braceria che celebra il brigante Ninco Nanco e ancora pizza fritta e arrosticini per i briganti Tranchella e Lupo.

Non mancheranno panini con hamburger e patatine, panini con porchetta, friggitoria napoletana, panini salsiccia e friarielli, pizze a portafoglio e caciocavallo impiccato. Per concludere in bellezza alcuni classici della pasticceria napoletana e nazionale: la crostata della nonna, babà e cannoli siciliani. Il tutto accompagnato dal buon vino locale.

Tra gli spettacoli in programma: il 14 agosto ci sarà Piervito Grisù, il 15 Sibbenga Sunamu, il 16 Pietro Cirillo e il 17 I Bottari. Gran finale, lunedì 18 agosto, con lo special party anni ’90, che farà ballare grandi e piccini con i più grandi tormentoni musicali del passato, dalle hit dell’epoca alle colonne sonore dei film e dei cartoni animati.

Le Notti dei Briganti: indicazioni e parcheggio

Facilmente raggiungibile dalla provincia di Napoli, Caserta e Avellino, nei pressi di piazza Quercione è presente anche un’area parcheggio per lasciare la propria auto e raggiungere in meno di un minuto a piedi il cuore della festa. Le Notti dei Briganti è un evento organizzato dall’associazione culturale Le notti dei Briganti con il patrocinio del Comune di Montecorvino Pugliano, in collaborazione con il direttore artistico Nicola Iannaco.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Le Notti dei Briganti;

Quando: dal 13 al 18 agosto 2025;

Dove: piazza Quercione, Santa Tecla di Montecorvino Pugliano, Salerno;

Info: pagina Facebook e sito web.