Festa di Piedigrotta, oltre un mese di eventi: la statua della Madonna nel mare di Napoli

Dall’1 settembre al 17 ottobre 2025, a Napoli si celebra la Festa di Piedigrotta con il ritorno, dopo ben 25 anni, della statua della Madonna in mare, reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione Campania e di Scabec.

Festa di Piedigrotta 2025 a Napoli: statua della Madonna in mare

L’evento, sotto la direzione artistica di Benedetto Casillo, unisce fede, arte e cultura popolare, vivendo il suo momento clou il 14 settembre con l’omaggio alla Madonna di Piedigrotta. Una grande festa, simbolo identitario della città, iscritta all’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania, che riporterà in mare la statua della Vergine.

La rassegna sarà un viaggio nella storia, nella tradizione e nella spiritualità napoletana, in coincidenza con il Giubileo, con un ricco programma di musica, reading, spettacoli e momenti di devozione, con l’obiettivo di far conoscere e trasmettere alle nuove generazioni il valore di questa tradizione secolare.

Grande attesa per la giornata del 14 settembre quando Napoli renderà omaggio alla Madonna di Piedigrotta. Si partirà alle ore 10.30 con la sfilata dei bambini nei tradizionali vestitini di carta da Piazza del Plebiscito. Alle ore 18.00 ci sarà la Santa Messa solenne presieduta da S.E. Card. Mimmo Battaglia, nella Chiesa di Santa Lucia a Mare. Infine, alle ore 19.30, la grande processione con la statua della Madonna, l’imbarco e la suggestiva traversata del golfo di Napoli fino a Mergellina – che si rinnova dopo un quarto di secolo – con arrivo nella storica Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, cuore pulsante della Festa. Sarà prevista una performance con marce musicali e brani della tradizione classica napoletana eseguiti dalle bande dei giovani musicisti di Canta Suona e Cammina.

Per secoli, nel mese di settembre, i pescatori di Mergellina e i devoti napoletani hanno reso omaggio alla Madonna di Piedigrotta con cortei, luminarie, canti popolari, strumenti tradizionali come putipù, triccabballacche e scetavajasse, e la famosa sfilata dei carri di cartapesta. La festa è ricordata anche per aver ospitato il festival della canzone napoletana, contribuendo alla diffusione della cultura musicale della città. Accanto agli appuntamenti religiosi, si valorizzeranno le pratiche tradizionali ancora vive: l’accensione delle luminarie, la cerimonia dei Nove Sabati, il suggestivo Volo dei cardellini, la Serenata alla Madonna e la processione sul mare, evento raro che avviene solo a intervalli di 51 anni.

Il programma della rassegna coinvolgerà diverse parrocchie e spazi sacri di Napoli, con una serie di appuntamenti culturali che uniranno artisti come Mario Maglione, Francesco Malapena, Francesca Marini, Antonello Rondi, il Coro La Serenata; i Maestri Claudio Romano, Franco Ponzo, Ciro Formichella; gli attori Gennaro Morrone, Enza Barra, Luciano Piccolo, che porteranno in scena letture e rappresentazioni dedicate alla storia e ai miti della festa.

Festa di Piedigrotta 2025 a Napoli: il programma

Lunedì 1 settembre, ore 19.00

PARROCCHIA SANTA MARIA IN PORTICO A CHIAIA – Via Giuseppe Martucci, 17

Martedì 2 settembre, ore 19.00

PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. CIRO M. (Fuorigrotta) – Via Carnaro, 2

Mercoledì 3 settembre, ore 19.00

PARROCCHIA IMMACOLATA A PIZZOFALCONE – Via Egiziaca a Pizzofalcone, 30

Giovedì 4 settembre, ore 19.00

PARROCCHIA SAN GIORGIO MAGGIORE – Via Duomo, 237A

Venerdì 5 settembre, ore 19.00

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA AI FIORENTINI – Piazza degli Artisti

Domenica 14 settembre

CHIESA SANTA LUCIA A MARE

Ore 10.30, Sfilata dei vestitini di carta – da Piazza del Plebiscito alt. Palazzo Reale

Ore 18.00, Santa Messa presieduta da S.E. Card. Mimmo Battaglia

Ore 19.30, Processione statua della Madonna: imbarco, traversata del golfo, arrivo a Mergellina, processione fino alla Chiesa di Piedigrotta

Lunedì 29 settembre, ore 19.00

PARROCCHIA SAN GIOVANNI MAGGIORE – Vico S. Maria dell’Aiuto, 10

Lunedì 6 ottobre, ore 19.00

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA MERCEDE in S. Orsola a Chiaia – Via Chiaia, 157

Lunedì 13 ottobre, ore 19.00

PARROCCHIA MADONNA RICONCILIATRICE DELLE SALETTE (Soccavo) – Via Romolo e Remo, 56

Venerdì 17 ottobre, ore 19.00

PARROCCHIA SAN GENNARO AL VOMERO – Via Gian Lorenzo Bernini, 55