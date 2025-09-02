A settembre apre il fantastico Villaggio delle Zucche: oltre un mese di magia a Napoli

Dal 26 settembre al 2 novembre 2025 la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un villaggio delle zucche dando il via a Giochi di Zucca, il fantastico mondo dedicato all’ortaggio autunnale per eccellenza, pronto ad accogliere grandi e piccini.

A Napoli apre il Villaggio delle Zucche: meraviglia alla Mostra

L’evento si svolgerà presso la Pineta 17 dell’oasi napoletana, dando il benvenuto agli ospiti dall’ingresso di via Terracina 197. All’interno dell’enorme e meraviglioso parco, i bambini potranno munirsi di carrellino per recuperare la propria zucca da intagliare, decorare e portare a casa al termine dell’esperienza.

I più piccoli potranno cimentarsi in tante altre attività con i laboratori didattici di biscotti, giardinaggio o pozioni, truccabimbi, giochi e animazione. I partecipanti potranno concedersi una pausa di gusto assaporando specialità a base di zucca e non solo.

“Torna l’evento più magico dell’autunno! Ogni giorno animazione, divertimento e laboratori creativi per grandi e piccini: decora la tua zucca, crea pozioni magiche, laboratorio di giardinaggio, laboratorio di biscotti, zona selfie e tante altre sorprese. Non mancare alla festa più stregata dell’anno” – si legge nell’annuncio degli organizzatori.

I biglietti sono già disponibili online – sulle piattaforme Etes, TicketOne e Ciaotickets – a partire da 17 euro. Il parco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 mentre sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 21:00 con orario continuato.