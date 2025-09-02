Giornata del Panorama, percorso mozzafiato nel Napoletano: tra cielo e mare da sogno

Domenica 7 settembre si terrà la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizza per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani: per l’occasione, in Campania, sarà possibile immergersi tra le meraviglie della Baia di Ieranto a Massa Lubrense (Napoli), con un trekking guidato dedicato.

Giornata del Panorama: visita speciale alla Baia di Ieranto

I partecipanti trascorreranno un’intera giornata alla Baia di Ieranto, a stretto contatto con il paesaggio circostante, con varie proposte per ammirare i suoi bellissimi panorami in diverse ore del giorno. Dalle ore 9:00, infatti, parte il trekking guidato da Nerano a Ieranto mentre alle 11:00 e alle 13:30 sono in programma le esplorazioni acquatiche della zona a protezione speciale dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella”.

Un’immersione nella natura, tra cielo e mare, lungo via Ieranto, il sentiero che conduce al Bene del FAI, con soste presso la casa colonica e nella zona della ex cava Italsider, per poter godere dei tanti punti panoramici che caratterizzano la Baia, ricca di storia, miti e natura. La camminata terminerà con un tuffo nel mare, per cambiare completamente punto di osservazione e immergersi nell’ultimo panorama: quello sottomarino, con una visita guidata con maschera e pinne oppure in kajak, alla scoperta delle grotte che arricchiscono il profilo di costa.

Informazioni e orari

Per il Trekking da Nerano a Ieranto : ritrovo ore 9:00 presso il punto FAI di Nerano. Il percorso di visita termina nella baia, il ritorno è libero (tempi di percorrenza per il ritorno a Nerano: circa 50 minuti). Livello di difficoltà E, sentiero di media montagna (dislivello max 250 mt.). Equipaggiamento richiesto: scarpe da trekking, acqua, cappello, colazione a sacco, consigliato il costume da bagno.

: ritrovo ore 9:00 presso il punto FAI di Nerano. Il percorso di visita termina nella baia, il ritorno è libero (tempi di percorrenza per il ritorno a Nerano: circa 50 minuti). Livello di difficoltà E, sentiero di media montagna (dislivello max 250 mt.). Equipaggiamento richiesto: scarpe da trekking, acqua, cappello, colazione a sacco, consigliato il costume da bagno. Per il Trekking da Nerano a Ieranto + attività marine (snorkeling o kajak): Partenza ore 9:00. L’attrezzatura necessaria per la visita in kayak e per lo snorkeling sono comprese nel costo del biglietto. Equipaggiamento richiesto: scarpe da trekking, acqua, cappello, colazione a sacco, costume da bagno.

Biglietti e prezzi

Trekking da Nerano a Ieranto:

Iscritti FAI €15

Intero €20

Ridotto (6-18 anni) €10

Bambini (0-5 anni) gratuito

Famiglia (2 adulti e figli sotto i 18 anni) €50.

Trekking da Nerano a Ieranto con attività marine:

Iscritti FAI €45

Intero € 50

Ridotto (0-5 anni) gratuito

Ridotto (6-18 anni) € 40

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €140.