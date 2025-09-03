Apre il Villaggio del Gusto: 4 giorni a ingresso gratis tra le specialità napoletane e siciliane

Dal 4 al 7 settembre 2025, sul Lungomare Trieste di Salerno, arriva Gusto Italia, il villaggio dei sapori e dell’artigianato che accoglierà cittadini, turisti e visitatori a ingresso gratis.

Gusto Italia a Salerno edizione 2025: apre il Villaggio del Gusto

Si susseguiranno quattro giornate tra specialità, prodotti d’artigianato, espositori provenienti da tutto il Centro Sud, artisti di strada e musicisti. Il suggestivo lungomare salernitano si vestirà a festa, dalle ore 10 a mezzanotte dando spazio alle realtà gastronomiche presenti e al mercatino.

Con ingresso libero e gratuito a tutte le attività, questa tappa è promossa dalla CNA di Salerno, presieduta da Antonio Citro e diretta da Simona Paolillo, ideata e organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Salerno, del Comune di Salerno e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

L’area espositiva di Gusto Italia è, da sempre, una passeggiata nell’Italia che produce e racconta il suo gusto ed il suo saper fare. Tante le tipicità e i prodotti di 7 regioni italiane: Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia.

Un ruolo da protagonista lo rivestiranno i salumi ed i formaggi, tante le tipicità provenienti dall’Irpinia, dal Molise, dalla Calabria, ma anche da cittadine del gusto come Norcia ed Amatrice. Dai taralli pugliesi dolci e salati ai classici della pasticceria campana, dalle composte di frutta al liquore allo zafferano prodotto ad Avellino. Dalla nocciola di Giffoni IGP, disponibile anche in versione spalmabile e nel croccante realizzato al momento, passando per l’imperdibile nduja ed altre tipicità della regione. Immancabile il miele biologico del Cilento, la birra artigianale prodotta a Serre ed il cioccolato artigianale, in tante forme e in tanti gusti.

Dal mondo dell’artigianato arriveranno dalla Puglia quadri e borse dipinte a mano, da Napoli borsellini ed articoli in pelle, ma anche bijoux di vario tipo. Imperdibile la ceramica artigianale campana, gli oggetti realizzati all’uncinetto, i pupazzetti artigianali raffiguranti vari personaggi dei cartoni animati e gli charms artigianali che si adattano a collane e a bracciali. Tra gli altri, sarà presente un artigiano che realizzerà live incisioni laser su vari oggetti. Non mancheranno, inoltre, creme alla lavanda, all’aloe ed infusi.

Un evento per le famiglie e per chi desidera entrare in contatto diretto con produttori ed artigiani della piccola Italia delle produzioni di eccellenza. Tutti i giorni, dalle ore 11 alle ore 23, il maestro Mauro Apicella del Teatro Nazionale di Burattini terrà una serie di spettacoli con protagonista Pulcinella.

Sabato 6 settembre, alle ore 21, l’appuntamento è con le musiche ed i balli popolari del gruppo Tamorrasia. Domenica 7 settembre, alle ore 20:30, sarà la volta del gruppo di musicale popolare Ascarime.