L’Oriente arriva nel Napoletano con il Villaggio di Aladdin: altri 3 giorni a ingresso gratis

Prorogate Le Notti d’Oriente a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, fino al 7 settembre 2025: il Parco Naturale, per altre tre serate, si trasformerà nel regno incantato di Aladdin e Jasmine. Un percorso mozzafiato per grandi e piccini, totalmente libero e gratuito per tutti.

Le Notti d’Oriente a Sant’Antonio: il regno di Aladdin e Jasmine

I visitatori avranno la possibilità di immergersi in un vero e proprio villaggio delle fiabe, ripercorrendo l’affascinante storia d’amore di Aladdin e Jasmine in un tipico e suggestivo scenario indiano. Una piccola “Agrabah” che proietterà gli amanti della celebre fiaba tra i mercatini locali e le atmosfere ispirate al regno del sultano, imbattendosi, durante il percorso, tra i personaggi in carne ed ossa.

All’esterno del villaggio, i bambini potranno divertirsi all’interno del Luna Park, fermandosi con le loro famiglie nell’apposita area food per consumare un gustoso pasto. Il Parco sarà aperto fino al 7 settembre 2025 dalle ore 18:00 alle 22:00, l’ingresso è completamente gratuito.

“Desiderio esaudito! Le Notti d’Oriente saranno prorogate fino al 7 settembre. Grazie all’entusiasmo di migliaia di visitatori che da ogni dove stanno continuando a raggiungerci, abbiamo deciso di regalare alle famiglie altre quattro serate di pura magia” – ha annunciato la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale.

“Daremo l’opportunità a tutti i bambini che ancora non hanno fatto in tempo a salire sul tappeto volante di visitare il nostro Parco Naturale, di divertirsi fra le giostre del Luna Park e di gustare le specialità culinarie dell’Oktoberfest Campania. Grazie a chi sta credendo in questi due eventi insieme a noi, facendoci raggiungere il pieno di partecipazione. Saremo felicissimi di vedervi divertire ancora nella nostra Sant’Antonio Abate”.