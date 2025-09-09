Meraviglia a Napoli: oltre 20 concerti gratis per tutti nei luoghi più belli del centro storico

Presentato il programma di Spinacorona, la rassegna di spettacoli e concerti gratis che si terrà dal 25 al 28 settembre 2025 in alcuni dei luoghi più belli del centro storico di Napoli.

Spinacorona, tanti concerti gratis a Napoli: il programma

Il festival, ideato e diretto dal maestro Michele Campanella, darà il via a ben 20 concerti gratuiti presso 15 luoghi d’arte del centro storico di Napoli. Una rassegna itinerante di spettacoli gratuiti, di altissimo livello, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica.

“Spinacorona non è solo un festival di qualità ma un viaggio unico nel cuore pulsante di Napoli. Un’esperienza che parla a tutti, ai cittadini e ai viaggiatori di ogni età, svelando perle musicali e tesori d’arte. La scelta di partire quest’anno dalla storica Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato dimostra la coerenza tra questa rassegna e il lavoro di riqualificazione che stiamo portando avanti e che proprio in piazza Mercato trova un simbolo di trasformazione all’insegna della cultura e di una ritrovata identità”– ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

Dal 25 al 28 settembre per la nona edizione di questa originale maratona culturale tra musica ed arte sono stati invitati numerosi artisti di fama internazionale. Ospite d’onore 2025 è il Quartetto di Cremona, confermata anche quest’anno la presenza ormai tradizionale della prestigiosa Orchestra della Toscana.

Venti saranno complessivamente i concerti, programmati in meno di 100 ore, tutti in luoghi raggiungibili facilmente anche a piedi per consentire che l’intero cartellone sia interamente fruibile agli appassionati.