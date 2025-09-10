A New York la Festa di San Gennaro: 11 giorni di magia, Manhattan si trasforma in Napoli

A New York la festa di San Gennaro 2025 durerà ben 11 giorni, come da abitudine ormai più che consolidata. Il patrono di Napoli è infatti festeggiato da quasi un secolo a Little Italy: tutto cominciò nel 1926, quando un gruppo di napoletani emigrati negli Stati Uniti organizzò una processione per le strade della città. Col tempo l’evento ha acquisito sempre maggior importanza e al giorno d’oggi i più grandi festeggiamenti in onore di San Gennaro si svolgono proprio nella Grande Mela. Una festa che compie 99 anni: nel 2026 ci sarà perciò una festa nella festa per celebrare anche il secolo.

La Festa di San Gennaro a New York: 11 giorni di festeggiamenti

Dal 11 al 21 settembre 2025 Mulberry Street, la storica via di Little Italy a New York, si trasforma in un angolo di Napoli per celebrare la Feast of San Gennaro, patrono della città partenopea. La manifestazione, che unisce religione e folklore, è uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità italo-americana e non solo.

La ricorrenza principale è quella del 19 settembre, data in cui a Napoli si festeggia il santo e si attende il miracolo della liquefazione del sangue. A Manhattan, lo spirito è lo stesso: fede e tradizione si intrecciano in un contesto multiculturale che ogni anno attira centinaia di migliaia di visitatori.

La Festa di San Gennaro a New York

Street food, parate e tradizioni

Durante gli 11 giorni di festa, Mulberry Street viene chiusa al traffico e si trasforma in una fiera a cielo aperto. Tra le bancarelle spiccano i venditori di salsicce, zeppole, pizze e cannoli, simboli dell’autentica gastronomia napoletana e del Sud. Non mancano parate, spettacoli musicali e competizioni culinarie, tra cui la celebre gara dei cannoli, che mette alla prova golosi e appassionati.

Il momento più solenne rimane la processione religiosa dedicata a San Gennaro, che percorre le strade di Little Italy, seguita da una messa alla Church of the Most Precious Blood (Preziosissimo Sangue), la chiesa che da sempre custodisce la devozione degli italo-americani al santo patrono.

Una tradizione lunga quasi un secolo

La prima Feast of San Gennaro risale al 1926, quando un gruppo di immigrati napoletani, molti dei quali proprietari di bar e piccole attività su Mulberry Street, decise di erigere una cappella con l’immagine del santo. Le offerte raccolte venivano distribuite ai più poveri del quartiere, trasformando una semplice devozione in una festa popolare.

Da allora la ricorrenza è cresciuta fino a diventare una delle celebrazioni italiane più famose d’America. Oggi la festa non si limita più a Manhattan: eventi simili si tengono anche nella Little Italy del Bronx e a Belmar, nel New Jersey, confermando la forza della tradizione napoletana negli Stati Uniti.

Napoli e New York unite da San Gennaro

La Feast of San Gennaro non è solo un’occasione per gustare cibo italiano o vivere un’atmosfera folkloristica. È il simbolo di un legame culturale e spirituale che continua a unire Napoli e New York, due città molto diverse ma accomunate dalla devozione al loro patrono. Oltre a trovarsi entrambe sul 41esimo parallelo, curiosità sconosciuta ai più.