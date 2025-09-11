Meraviglia a Napoli: dopo 25 anni torna la processione a mare della Madonna di Piedigrotta

Dopo venticinque anni di attesa, Napoli si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più suggestive: la Solenne Processione della SS. Madonna di Piedigrotta. Domenica 14 settembre la statua della Vergine tornerà in mare per una traversata carica di simboli, dal Borgo Marinari fino a Mergellina, restituendo alla città un rito che unisce fede, cultura e identità popolare.

L’evento rientra nel programma della Festa di Piedigrotta 2025, sostenuta dalla Regione Campania e da Scabec con i Fondi di Coesione Italia 21/27, e presentata ufficialmente al Gran Caffè Gambrinus. Una cornice prestigiosa per un appuntamento che intreccia spiritualità e spettacolo, in un mosaico di iniziative pensate per celebrare il Giubileo 2025.

Il ritorno della processione sul mare della Madonna di Piedigrotta

Il programma religioso inizierà alle 10.30 con la sfilata dei bambini in vestiti di carta da piazza del Plebiscito, per poi culminare con la Messa solenne presieduta dal Cardinale Mimmo Battaglia nella chiesa di Santa Lucia a Mare. Alle 19.05 prenderà avvio la processione: la statua, accompagnata dalla Banda dei Carabinieri, attraverserà via Partenope fino a Castel dell’Ovo, dove sarà imbarcata su una motovedetta della Guardia Costiera.

La suggestiva traversata fino a Mergellina, con approdo al Molo Luise, sarà seguita da una processione via terra che, passando per via Caracciolo e piazza Sannazaro, condurrà la Madonna fino alla chiesa di Santa Maria di Piedigrotta. Qui, alle 21.30, sarà accolta da cori e bande musicali in una cerimonia che si concluderà alle 22.10.

Tradizione, fede e spettacolo

L’evento, trasmesso in diretta su Canale 21 e in streaming, sarà accompagnato anche da un docu-film diretto da Ettore De Lorenzo e prodotto con il contributo della Film Commission Campania, che racconterà la storia e il presente di Piedigrotta.

“La Festa di Piedigrotta è la madre di tutte le tradizioni popolari napoletane”, ha spiegato Rosanna Romano, sottolineando come la processione incarni valori di unione, riconciliazione e speranza. Parole a cui ha fatto eco Benedetto Casillo, direttore artistico della manifestazione, che ha ricordato come questo rito sia un omaggio alle famiglie di Mergellina e alla memoria dei padri.

Un calendario ricco di eventi

La Festa di Piedigrotta proseguirà fino al 17 ottobre, intrecciando celebrazioni religiose e iniziative culturali. Dalle luminarie al Volo dei cardellini, dalle serenate popolari ai concerti, fino alla storica cerimonia dei Nove Sabati, il calendario coinvolgerà artisti, cori e attori in una kermesse che fonde sacro e profano.

Non solo religione, dunque: Piedigrotta torna ad essere un vero attrattore culturale e turistico, un patrimonio immateriale che racconta la napoletanità nel mondo. Dopo secoli di storia e un quarto di secolo di silenzio, la Madonna sul mare rinnova un messaggio di speranza che abbraccia la città e i suoi abitanti.