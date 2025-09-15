Gigi D’Alessio, spettacolare show nella magica Reggia di Caserta: le date e i biglietti

Gigi D’Alessio annuncia ben 10 date del nuovo tour che si terrà a giugno 2026 in una location d’eccezione: il noto cantante partenopeo si esibirà nella suggestiva Piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta.

Gigi D’Alessio in concerto alla Reggia di Caserta: tutte le info

“Le sorprese che voglio regalarvi, come sapete, sono sempre dietro l’angolo. E allora iniziate a scaldarvi perché faremo una vera e propria maratona di live. Dall’8 al 21 giugno 2026 vi aspetto nella storica Piazza Carlo di Borbone, davanti alla splendida Reggia di Caserta, per 10 concerti imperdibili, dove canteremo insieme più di trent’anni di musica ed emozioni. Vi aspetto” – è l’annuncio lanciato sui social da Gigi D’Alessio.

L’artista si esibirà nella maestosa Reggia nelle seguenti date: 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di martedì 16 settembre sulla piattaforma TicketOne e nei punti vendita abituali.

Intanto, dal 19 settembre prenderà il via l’attesissimo show in Piazza del Plebiscito, a Napoli, con ben 7 serate di successi e ospiti che accompagneranno D’Alessio sul palco. Tutte le date hanno raggiunto in breve tempo il sold-out.