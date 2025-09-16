Arriva la grande Festa del Cioccolato Artigianale: 4 giorni di stand a ingresso gratis per tutti

A Teano, in provincia di Caserta, torna Cioccolateano, la grande festa del cioccolato artigianale che animerà il centro storico con un doppio appuntamento per due weekend consecutivi: il 4 e 5 ottobre e l’11 e 12 ottobre 2025 il regno delle prelibatezze dolciarie accoglierà tutti i golosi con le migliori specialità artigianali. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Cioccolateano 2025: torna la festa del cioccolato a Teano

Anche quest’anno la cittadina casertana si trasformerà per ben 4 giorni in un vero e proprio regno di dolcezze, ospitando alcune delle più grandi eccellenze del settore. Passeggiando per le stradine del centro sarà possibile imbattersi in meravigliose sculture di cioccolato, praline, tavolette e dolci di vario tipo. Non mancheranno pietanze salate ad arricchire il percorso gastronomico della kermesse.

Per l’edizione 2025 torna la Piazza del Gusto, il cuore pulsante di Cioccolateano che riempirà piazza Duomo con prodotti tipici, gastronomia locale e beverage, deliziando il palato di tutti i visitatori. Non mancheranno visite guidate tra arte e storia, organizzate dalla Pro Loco Teanum Sidicinum che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei monumenti e della storia della città, con partenza dalla Cattedrale.

L’ingresso è libero e gratuito così come l’area parcheggio messa a disposizione degli ospiti presso l’Auditorium Diocesano di Viale Italia. Una grande festa che unisce cultura, tradizione e convivialità, resa possibile grazie all’impegno della Pro Loco Teano e di tutti i cittadini.