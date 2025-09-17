Meraviglia al chiaro di luna, gli Scavi di Pompei aprono di notte: ingresso a 1 euro

Pompei si prepara a vivere un weekend speciale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Sabato 27 e domenica 28 settembre, il Parco Archeologico di Pompei aprirà le porte non solo di giorno, ma anche di sera, offrendo un’occasione unica: ingresso serale a soli 1 euro.

Dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle 22) i visitatori potranno passeggiare tra templi, teatri e domus illuminate in un’atmosfera suggestiva. L’iniziativa sarà valida per tutti i siti del Parco, con riduzioni e gratuità previste dalla normativa, mentre a Villa San Marco e Villa Arianna a Stabiae l’ingresso sarà gratuito.

Itinerari notturni tra misteri e storie di donne

Il percorso serale si arricchirà di esperienze culturali e artistiche. A Pompei sarà possibile scegliere tra più itinerari: dalla Villa dei Misteri all’area dell’Anfiteatro, dove si potrà visitare la mostra “Essere donna nell’antica Pompei” presso la Palestra Grande e alcune domus vicine.

In programma anche lo spettacolo “Pompeii: Vox Feminae”, dedicato alle figure femminili dell’antichità, con performance all’Odeion di Pompei e a Villa Regina di Boscoreale.

Giornate di rievocazioni e spettacoli storici

Durante il giorno, la città antica sarà animata da rievocazioni di vita quotidiana, arti, mestieri e gladiatura, curate da gruppi storici specializzati. Il corteo civile e militare, in partenza dalla Palestra Grande, porterà i visitatori a immergersi in un autentico viaggio nel tempo. Non mancheranno laboratori, accampamenti storici e performance teatrali, che arricchiranno il programma di entrambe le giornate.

Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo il servizio navetta Pompeii Artebus con corse straordinarie fino alle 23.30, collegando i principali siti archeologici del territorio. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne (+1 euro di prevendita) o presso le biglietterie locali, con modalità cashless. È consigliata la prenotazione anticipata.