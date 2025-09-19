Wine Spot: vino e storia al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Unire la scoperta delle eccellenze enologiche al fascino della storia. È questa la formula scelta da Drop Eventi e VitignoItalia per la nuova tappa di Wine Spot, in programma sabato 20 settembre dalle ore 18 alle 24 nel suggestivo Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, nel cuore di Piedigrotta (Napoli).

Dopo il successo della serata a Villa Campolieto, il format approda in un altro scenario d’arte e cultura, trasformato per l’occasione in luogo di esperienza sensoriale. «È incredibile quanti concittadini non conoscano a fondo le bellezze della nostra città – spiegano gli organizzatori –. Con Wine Spot vogliamo valorizzarle, offrendo insieme al piacere del vino l’opportunità di immergersi nella storia».

Accanto alle degustazioni di etichette prestigiose, selezionate da VitignoItalia, i partecipanti potranno infatti visitare il sito monumentale che custodisce il sepolcro del poeta Virgilio. All’iniziativa prendono parte tre importanti realtà del panorama vitivinicolo italiano: il Sannio Consorzio Tutela Vini, il Consorzio del Vino Orcia e il Consorzio DOC Friuli.

I primi 150 ospiti avranno inoltre accesso a visite guidate esclusive, organizzate in tre turni (18:15, 18:45 e 19:15) con prenotazione obbligatoria.