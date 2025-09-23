Giornate del Patrimonio, visite gratis in alcuni straordinari luoghi di Napoli: quali sono

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, con visite straordinarie gratis in alcuni meravigliosi siti partenopei.

Giornate Patrimonio 2025: i siti da visitare gratis a Napoli

L’appuntamento europeo, promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, coordinato in Italia dal Ministero della Cultura, avrà come tema “Architetture: l’arte di costruire” e proporrà un programma incentrato su mare, archeologia e paesaggio, offrendo al pubblico la possibilità di vivere dal vivo luoghi straordinari e solitamente non accessibili.

Nel Napoletano, la Soprintendenza propone un viaggio che spazia dalla costa flegrea al Vesuvio, da ville imperiali e depositi di reperti archeologici, attraverso quattro aperture eccezionali che puntano a raccontare la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio.

Si parte nella mattinata di sabato, 27 settembre, con una suggestiva escursione in barca con fondo trasparente lungo la costa di Bacoli e il Porto di Miseno, suddivisa su due turni: uno alle ore 9:00, l’altro alle 10:30. In serata, dalle 20:00 alle 23:00 sarà visitabile il Parco Inferiore di Villa Favorita, a Ercolano, con la Casina dei Mosaici.

Per l’intero weekend, Villa Augustea a Somma Vesuviana accoglierà i visitatori dalle 9.00 alle 13.00. Infine, domenica 28 settembre, apriranno i depositi archeologici del Rione Terra negli ex serbatoi di via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli, con tre turni di visita (9.00, 10.30, 12.00).

Per ogni evento ci saranno visite guidate da parte dei funzionari responsabili dei siti. Tutte le attività sono gratuite e, salvo dove diversamente indicato, a prenotazione obbligatoria tramite email all’indirizzo sabap-na-met.eventi@cultura.gov.it. Nella richiesta vanno indicati nome e cognome dei partecipanti, presenza ed età dei bambini ed eventuali esigenze di mobilità.