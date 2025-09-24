Sagra della Castagna di Serino, la più antica e rinomata d’Irpinia: tra cibo e virulera gigante

Dal 10 al 12 ottobre 2025 torna la Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica e rinomata d’Irpinia, giunta alla sua 48esima edizione, che si svolgerà ancora una volta nell’incantevole borgo storico di Rivottoli, in provincia di Avellino.

Sagra della Castagna di Serino 2025: la più antica d’Irpinia

Anche quest’anno le suggestive stradine del borgo di Serino accoglieranno cittadini, turisti e visitatori per celebrare il tipico frutto autunnale che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP, confermandosi tra i prodotti agricoli e alimentari d’eccellenza.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta del patrimonio gastronomico e culturale del territorio – riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale per la qualità della castagna – incentrato sia sul prodotto agricolo che sulle tradizioni locali, intrecciando aspetti storici, sociali e paesaggistici della Valle del Sabato.

Protagonisti assoluti del tipico festival di montagna autunnale Sua Maestà la Castagna e il Marrone IGP di Serino, celebrati in tutte le loro forme, attraverso una ricca e variegata offerta culinaria. Per ben 3 giornate, il borgo di Rivottoli sarà inondato di stand gastronomici pronti a deliziare gli ospiti con gustosissimi piatti tradizionali, vini pregiati, birre artigianali, dolci locali.

Tra le prelibatezze principali da assaggiare, ovviamente, le tipiche caldarroste, preparate nella caldarrostiera gigante, quella che a Serino viene chiamata ‘a virulera: non una semplice padella per cuocere le gustose castagne ma un enorme contenitore di calore, ospitalità e convivialità. A disposizione dei partecipanti anche un’area gluten-free.

Nel corso della kermesse prenderanno il via una serie di attività culturali e di promozione del territorio che renderanno l’esperienza ancor più memorabile: dai convegni alla raccolta diretta delle castagne passando per visite guidate ed escursioni con trekking, esposizioni di artigianato e prodotti tipici, cicloturismo con noleggio bike elettrica.

Sarà possibile, inoltre, far visita al Museo della Castagna ed assistere a spettacoli tradizionali e di musica popolare. I visitatori potranno usufruire di un’area camper e di un servizio navetta per raggiungere il cuore della festa.

La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Serino con il patrocinio del Comune, la partecipazione degli studenti dell’IC Serino e delle associazioni locali. Ogni anno la manifestazione registra un numero importante di presenze: per questa edizione si stima la partecipazione di oltre 35.000 visitatori provenienti dall’hinterland ma soprattutto da fuori provincia e regione.

