A Napoli un concerto contro i femminicidi, da Gigi D’Alessio a Elisa e Elodie: i cantanti

Il 25 settembre 2025, alle ore 21:00, in piazza del Plebiscito a Napoli, arriva Una Nessuna Centomila, il grande concerto, giunto alla sua terza edizione, che anche quest’anno riunirà le più grandi voci della musica italiana contro la violenza sulle donne.

Una nessuna centomila, il concerto a Napoli: i cantanti

Dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) e il doppio sold out all’Arena di Verona, la kermesse musicale che si schiera dalla parte delle donne, per dire basta ai femminicidi, per la prima volta si svolgerà al Sud Italia e in particolare nella celebre piazza partenopea.

Una serata straordinaria che coinvolgerà musica e impegno sociale, ospitando sul palco numerosi cantanti. Tra questi: Annalisa, Ariete, Big Mama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma Marrone, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain.

Tra gli ospiti d’eccezione presenti anche Anna Foglietta, Veronica Gentili e Amadeus. I biglietti per prendere parte all’evento sono acquistabili sulla piattaforma TicketOne con prezzi differenziati in base alla postazione scelta. I proventi saranno utilizzati per dare un aiuto concreti ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.