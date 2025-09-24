A Napoli arriva Chocoland, la grande Fiera del Cioccolato e dei Dolci: l’ingresso è gratis

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, in Piazza Municipio a Napoli, arriva Chocoland, la grande fiera del cioccolato e dei dolci che inonderà di prelibatezze la celebre piazza partenopea. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Chocoland 2025, a Napoli la festa del cioccolato e dei dolci

Chocoland è la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia – organizzata dalla D2 Eventi – nonché uno degli eventi più attesi degli amanti del cioccolato. Ancora una volta in Piazza Municipio si riuniranno i migliori maestri cioccolatieri e pasticcieri d’Italia, pronti a stupire i visitatori con meravigliose creazioni in cioccolato e tante specialità golose.

Tra tavolette di cioccolato, praline, torroni, cremini e un’ampia gamma di dolci, Napoli si trasformerà in un vero e proprio villaggio di prelibatezze aperto a tutti. Il tutto in un’atmosfera di festa tra show cooking, animazioni horror in occasione di Halloween, laboratori con le zucche e teatro dei burattini.

La “terra dei golosi” osserverà i seguenti orari: il 29 ottobre dalle 17 a mezzanotte, dal 30 ottobre al 2 novembre dalle ore 10:00 fino a tarda sera. Come sempre, l’accesso alla fiera è libero e gratuito così come la visione degli spettacoli e le attività in programma.

