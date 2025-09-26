Show gratis sul lungomare di Portici, da Andrea Sannino a Peppe Iodice: tutti gli artisti

Lunedì 29 settembre 2025, dalle ore 19:00, l’Arenile del Parco a Mare di Portici ospiterà “Arrivederci Estate”, un avvincente spettacolo che vedrà alternarsi sul palco diversi comici e cantanti napoletani, come Andrea Sannino e Gianni Fiorellino. L’ingresso è libero e gratuito.

Spettacolo a Portici con Andrea Sannino e tanti altri: è gratis

Si tratta di un evento che rientra nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” della Città Metropolitana di Napoli con l’obiettivo di chiudere, con un finale d’eccezione, la rassegna delle iniziative estive che si sono tenute sul celebre e rinnovato lungomare porticese.

Per tutta la serata sarà possibile assistere ad uno show ricco e variegato, immersi nella meravigliosa atmosfera del Golfo di Napoli, con vista mozzafiato sul mare. Si parte alle ore 19:00, al tramonto, con il cabaret e le gag di Peppe Iodice e Francesco Mastandrea. Spazio poi alla musica con i successi di Gianni Fiorellino e le dolci note di Andrea Sannino.

Entrambi gli artisti presenteranno le loro ultime novità discografiche, facendo letteralmente sognare la platea del Parco a Mare. Infine, Decibel Bellini, con il suo dj-set, farà scatenare tutti i presenti a ritmo dei più grandi tormentoni dell’estate.

Per partecipare all’evento non è prevista alcuna prenotazione né il pagamento di un biglietto. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti (in piedi), e gratuito per tutti.