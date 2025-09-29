MSC World Europa accoglie i visitatori a Napoli: cocktail e spettacolo gratis a bordo

Napoli – Lunedì 6 ottobre 2025, la nave MSC World Europa accoglierà i visitatori napoletani a bordo per un cocktail di benvenuto seguito dalla visione dello spettacolo di Vincenzo Comunale, noto comico televisivo per la sua partecipazione al programma Zelig. L’ingresso è gratis su prenotazione.

MSC World Europa a Napoli: ingresso e spettacolo gratis

Durante la sosta nel porto di Napoli, la lussuosa nave della flotta MSC, alle ore 15:30 ospiterà lo show di Vincenzo Comunale che darà voce, con la sua consueta ironia, alla sua generazione (a metà tra millenials e Generazione Z) e alla sua città.

Con Vincenzo Comunale live, il comico porta in scena uno spettacolo di monologhi ironici che toccano temi diversi, offrendo uno sguardo alternativo sulla realtà, mettendone in luce le contraddizioni e proponendo punti di vista originali. Si tratta di un appuntamento che rientra in “Mare d’Incontri”, la rassegna di eventi culturali voluta da MSC Crociere e offerta gratuitamente ai napoletani.

MSC World Europa sarà attraccata presso la Stazione Marittima/Molo Angioino e l’accesso a bordo sarà consentito a partire dalle ore 14:30. I visitatori potranno degustare un cocktail di benvenuto per poi assistere allo spettacolo che avrà inizio alle 15:30. Lo sbarco, invece, è previsto per le 17:00. Per prendere parte all’evento, offerto gratuitamente da MSC Crociere fino ad esaurimento posti, basta registrarsi sull’apposita piattaforma, compilando il form con i propri dati anagrafici.

“MSC Crociere organizza periodicamente spettacoli gratuiti della rassegna Mare d’Incontri per creare un legame tra la comunità del territorio e le nostre navi. Dopo il successo di Paolo Caiazzo, proseguiamo il ciclo con Vincenzo Comunale, un altro grande interprete della comicità napoletana. Del resto, la nostra compagnia ha un DNA partenopeo e il porto di Napoli è al centro delle strategie nel Mediterraneo“ – ha sottolineato Leonardo Massa, Vice President di MSC Crociere.