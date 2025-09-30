La Sagra della Castagna del Prete di Ospedaletto: piatti tipici alla castagna con fiumi di birra e vino

Il borgo di Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi di Montevergine, si prepara ad accogliere la nona edizione della Festa della Castagna del Prete e del Partenio. L’appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, quando il centro storico del paese si trasformerà in un palcoscenico di sapori, folklore e convivialità.

La protagonista indiscussa sarà la castagna, frutto simbolo dell’Irpinia, proposta in diverse varianti culinarie e nella celebre versione “del prete”, specialità locale che richiama la storia e le tradizioni contadine del territorio.

La Sagra della Castagna del Prete di Ospedaletto

Accanto alla castagna, i visitatori potranno gustare un ricco menù di pietanze tradizionali: dalla zuppa di fagioli ai porcini, al caciocavallo impiccato aromatizzato al tartufo, fino alle caldarroste dolci. Non mancheranno specialità come i funghi porcini fritti, le schiacciatine di patate novelle con porcini, mozzarelline impanate al tartufo e altre prelibatezze del Partenio. Il tutto accompagnato da vini locali e birra aromatizzata alla castagna.

Il programma degli spettacoli

Oltre alla gastronomia, ampio spazio sarà riservato alla musica e all’intrattenimento. Il programma prevede sabato 4 ottobre, a partire dalle 20:30, concerti e spettacoli nelle principali piazze del paese: dal gruppo Vienteterra ai Marimba, passando per il duo Monaghan. Domenica 5 ottobre la festa continuerà per l’intera giornata, con esibizioni pomeridiane e serali, tra cui lo spettacolo de “Il Regno Capovolto: Arcana” e lo show di Angelo Della Pia.

L’iniziativa, promossa dall’associazione locale Pro Loco La Fenice, punta a valorizzare la tradizione enogastronomica irpina e a rafforzare l’identità culturale del territorio. Per i visitatori, sarà l’occasione non solo di degustare prodotti tipici, ma anche di vivere un fine settimana all’insegna della convivialità e della scoperta delle radici storiche del borgo.