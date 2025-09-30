Totò al Palazzo Reale di Napoli: un viaggio immersivo nella vita del Principe della Risata

Dal 31 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, la Sala Belvedere di Palazzo Reale di Napoli ospiterà Totò e la sua Napoli, una mostra dedicata al celebre principe della risata, emblema della città partenopea nel mondo.

Al Palazzo Reale di Napoli la grande mostra su Totò

Si tratta di una inedita esposizione per celebrare il legame inscindibile tra Totò e la sua città, in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione. Napoli sarà la prima tappa del progetto che, subito dopo, approderà a New York.

La mostra è promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura), con la partecipazione degli Eredi di Totò. Il progetto è a cura di Alessandro Nicosia e Marino Niola ed è organizzato e prodotto da C.O.R Creare Organizzare Realizzare.

L’esposizione ruota attorno alla figura di Antonio de Curtis, in arte Totò, nonché uno dei figli più illustri di Napoli. L’obiettivo è proprio quello di rievocarne la napoletanità, profonda e dilagante, divertente e malinconica, incarnando il rapporto e l’amore dell’artista per la tradizione e la cultura partenopea, la sua dimensione trascendente e il suo lascito socio-culturale.

“Resto un napoletano con tutti i pregi e i difetti del napoletano. Ogni quindici venti giorni torno a Napoli per un brevissimo soggiorno; non posso stare più a lungo lontano dalla mia città; la gente di là mi dà il calore della vita. E ogni volta mi commuovo come un bambino” – diceva Totò.

Saranno raccontati i numerosi legami culturali, professionali e personali con la sua città, facendo emergere molti aspetti inediti e sorprendenti. Sarà un’occasione per rileggere queste storie in una prospettiva diversa, ricca di spunti e curiosità ed un’opportunità di scoperta per le generazioni più giovani.

Il visitatore potrà ripercorrere il suo mondo e la sua storia attraverso documenti originali, manufatti, ricordi, fotografie, filmati, costumi, installazioni mediali, ricostruzioni scenografiche, manifesti e locandine, giornali, testimonianze di coloro che lo hanno amato. Ogni elemento esposto è una tessera che contribuisce a delineare il ritratto di un uomo e di un’icona, la cui eredità va ben oltre la sua arte.

La mostra si articola in sezioni tematiche che ripercorrono la vita e la carriera dell’artista: Le origini, Il Rione Sanità, Totò e le bellezze della sua Napoli, Teatro, Cinema, Poesie, Canzoni, Testimonianze, Il saluto della sua Napoli.

La connessione tra Totò e la sua città è eterna, va al di là del tempo e l’obiettivo della mostra è quello di celebrare entrambi i patrimoni: Napoli attraverso Totò, intesa come stato dell’anima, un modo di vivere, di amare, un’attitudine allo stare al mondo e Totò attraverso la città che gli ha dato i natali e l’impronta umana e artistica.