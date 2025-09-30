Il Festival dei Motori a Napoli tra spettacoli mozzafiato, parate e tanti ospiti: ingresso gratis

Dal 10 al 12 ottobre 2025 al Centro Direzionale arriva Napoli Overdrive Festival, un evento gratuito e aperto a tutti che darà spazio a motori, spettacoli e ospiti d’eccezione.

Al Centro Direzionale di Napoli c’è l’Overdrive Festival

Con i suoi spazi moderni e scenografici, il Centro Direzionale diventa il grande palcoscenico del Napoli Overdrive Festival, regalando tre giornate di festa a cittadini, visitatori e turisti. Nel corso della kermesse si potrà assistere a sfilate di auto da competizione, one-off e classiche, esposizione di supercars e superbikes, parate in strada di auto da sogno e moto uniche, esibizione di moto freestyle. Saranno presenti simulatori, food truck, una postazione con Radio Marte e gadget.

Sono previsti corsi di guida sicura per studenti a cura di Guidare Sicuri ASD di Marco Mongelluzzi, musica live e la consegna dei Napoli Overdrive Festival Award. Numerosi saranno gli spettacoli ricchi di adrenalina. Si alterneranno, saltando tra i grattacieli, stuntmen internazionali che regaleranno emozioni mozzafiato agli spettatori. Dalla mattina fino alla sera i motori saranno protagonisti in ogni loro forma, compresa una motoslitta modificata che si mostrerà in tutta la sua potenza nelle vie del Centro Direzionale.

Protagoniste assolute le tante bellissime auto in mostra al Centro Direzionale, tra le quali la Ferrari sf90, Ferrari f40, Ferrari purosangue, Lamborghini STO, Lotus, Aston Martin.

Il programma

10 OTTOBRE

La giornata si apre alle 10:00 con lo start del Villaggio e i corsi di guida sicura per gli studenti delle scuole superiori, promossi dall’associazione Guidare Sicuri: un’occasione formativa per i giovani che riceveranno in omaggio il corso di sicurezza stradale. Alle 12:00 adrenalina pura con la prima esibizione degli stuntman in moto, tra evoluzioni e salti spettacolari.

Il pomeriggio si tinge di valori con il convegno “Nessuno escluso” (ore 17:00), organizzato insieme alle associazioni ANMIC e Rosa Bianca, dedicato all’inclusione delle persone con disabilità nel mondo dei motori. Vi prenderanno parte, tra gli altri, il Ministro per le disabilità della Repubblica Italiana, Alessandra Locatelli e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La serata prosegue con musica live, una seconda performance degli stuntman (ore 18.30) e dalle 19:00 aperitivo con Dj Set Radio Marte.

11 OTTOBRE

Alle 10:00 prevista l’apertura del Villaggio. Il festival entra nel vivo con esposizione di auto da corsa, supercar e moto, food truck per gustare pizza, panini e dolci, e tanta musica con DJ set e postazioni radio. Alle 12:00 la prima esibizione stuntman, seguita nel pomeriggio (16:30-18:30) da spettacolari show di moto e auto.

Alle 15:30 via alla parata degli equipaggi del Tour Esclusive, mentre alle 16:00 in programma seminari di sicurezza stradale e, simulazioni di guida. Ci saranno, inoltre, stand dell’Università Federico II, Megaride e Unina Corsa per l’interazione con il pubblico. Ci sarà la possibilità di effettuare test drive a bordo delle auto dei marchi presenti all’Overdrive Festival.

Alle 17.30 esibizione della band Musicale. A seguire alle 19:00 aperitivo con Dj Set. Alle 20.30 la giornata si concluderà con uno spettacolo condotto da Gigi e Ross con le esibizioni di Francesco Cicchella, Jey Lillo, Gabriele Esposito e la partecipazione di Fabiola Cimminella, madrina dell’evento. Alle 22:00 serata con Dj Gigi Soriani.

12 OTTOBRE

Dalla mattina ancora esposizioni di supercar e food truck. Alle 10:30 lo start villaggio, alle 11:00 show stuntman e alle 11:30 la parata del Tour Città di Napoli. Alle 12:15 sarà il turno di Alvaro Dal Farra, leggenda delle esibizioni in moto freestyle, seguito nel pomeriggio da nuovi stunt show (14:30 e 16:30) e dalla seconda parata del Tour Exclusive (ore 15:30).

Alle 18:00 gran finale con l’ultima esibizione stuntman e, a partire dalle 19:00, l’aperitivo live music con l’esposizione della showcar sul rooftop. Il momento clou della giornata sarà la consegna dei Napoli Overdrive Festival Award, premi dedicati ai protagonisti del weekend.