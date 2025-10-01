A Napoli torna Padelness, la prima fiera di padel e fitness in Italia: 3 giorni di sport e meraviglie

Dal 21 al 23 novembre 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna “Padelness, la prima fiera del padel e del fitness”, giunta alla sua seconda edizione, ampliata negli spazi e nei contenuti.

Padelness a Napoli: la prima fiera del padel e fitness

Padelness è una fiera “educativa” che promuove uno stile di vita sano tra benessere, sport e divertimento, attraverso l’informazione e la formazione, la sana competizione, l’inclusione, la sostenibilità e la prevenzione. Protagonisti di questa edizione saranno i ragazzi e le ragazze dei licei e le studentesse e gli studenti dell’università. Spazio anche alla terza età per svelare la grande virtù dell’invecchiamento attivo.

Padelness è stato pensato per un pubblico eterogeneo: imprenditori, sportivi professionisti, appassionati, amatori e curiosi. L’evento sarà promosso, come lo scorso anno, con il progetto “Padelness on the road”, con tornei nei circoli e allenamenti nelle palestre di tutta Italia fino al 10 novembre.

“Padelness, con la sua prima edizione, si è rivelata una manifestazione dinamica con un movimento di persone enorme, in arrivo da tante città italiane e da tanti paesi del mondo e, soprattutto, organizzata nell’ottica policentrica a cui questa amministrazione si è ispirata fin dal suo insediamento. A novembre, Napoli ovest tornerà a essere polo sportivo turistico con tornei di padel e allenamenti fitness con tanti nomi importanti che arriveranno in città“ – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

“Il Comune di Napoli concede con grande piacere il patrocinio a una fiera dello sport che dà spazio all’università, dando alle studentesse e agli studenti concrete opportunità di confronto con i top player nazionali e internazionali del settore sportivo. Questo è un anno particolarmente simbolico per Napoli con la celebrazione dei suoi 2.500 anni: in Padelness c’è anche uno spazio dedicato a questo importantissimo compleanno. Un plauso agli organizzatori che sono riusciti a proporre alla città un evento unico e complesso”.

“Sono piacevolmente sorpresa della novità di quest’anno: non più solo un’iniziativa per gli appassionati di padel e fitness, ma gli organizzatori puntano a coinvolgere quante più persone possibili nelle attività sportive, anche attraverso una passeggiata in uno scenario bellissimo come quello di Napoli. Fare sport – ha sottolineato l’assessora Ferrante – non è solo impegnarsi in palestra, ma è anche vivere in sinergia con la propria città e questo contribuisce al benessere non solo fisico, ma anche psichico”.

“Abbiamo voluto proporre una seconda edizione più ampia con un networking di realtà importanti che renderà Padelness 2025 una straordinaria scoperta anche per chi ci è stato lo scorso anno” – hanno affermato gli organizzatori Massimiliano Esofaco e Marianna Perruno.

“Noi ci impegneremo affinché Padelness possa diventare un evento fisso nella programmazione turistico-sportiva culturale della città e, quest’anno, prepariamo la città ad accogliere la seconda edizione con uno evento spin off che in tutto il mondo riscuote successo e che viene fatta per la prima volta a Napoli: USB Street Workout, una camminata con la musica in cuffia che durerà due ore, nel corso delle quali, sono previsti quattro pit stop, ognuno con dieci minuti di allenamento in diverse discipline e che si concluderà con una coreografia di danza sulle note di una canzone di Pino Daniele e di un brano di Ludovico Einaudi”.