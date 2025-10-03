Vesuvio Live

Napoli come Sanremo, arriva il Festival della Canzone Napoletana. De Luca: “Sarà bellissimo”

Ott 03, 2025 - Veronica Ronza

A Napoli torna il Festival della Canzone Musicale: un evento canoro di straordinaria importanza, al pari del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Napoli come Sanremo: ci sarà il Festival della Canzone Napoletana

Decidiamo oggi di ridare vita al Festival della Canzone Napoletana. Abbiamo valutato che ci sono tutte le condizioni per promuovere un evento che è insieme di tradizione, di grande musica, innovazione al livello del Festival di Sanremo, ovviamente non in contemporanea” – ha dichiarato il governatore Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta settimanale.

“Quindi faremo un bando, stanziamo i primi 2 milioni e mezzo di euro per dare una mano al decollo di questa iniziativa. Riparte a Napoli il Festival della Canzone Napoletana. Vedrete che sarà un bellissimo evento con il quale si terranno insieme tradizione e modernità. Abbiamo appena celebrato i 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, abbiamo oggi un filone di cultura musicale straordinario e che parla anche di grande innovazione”.

Del resto proprio a Napoli, anticamente, si gettarono le basi per il lancio del Festival della Canzone Italiana che, ancora oggi, si tiene ogni anno a Sanremo. Stando alle parole del presidente, stavolta Napoli tornerà al centro della scena musicale grazie ai grandi successi partenopei, divenuti famosi in tutto il mondo.

