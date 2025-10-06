A Napoli apre Oktoberland, il villaggio bavarese tra stand, cibo e show: l’ingresso è gratis

Dal 9 al 12 ottobre 2025 a Napoli arriva Oktoberland: lo storico parco divertimenti napoletano Edenlandia ospiterà un vero e proprio villaggio tipico bavarese, accessibile a tutti ad ingresso gratis.

Oktoberland a Napoli: il villaggio bavarese gratis all’Edenlandia

Oktoberland, che rivisita l’Oktoberfest, arriva in Italia, approdando nella città partenopea, unendo la tradizione bavarese con l’energia e i sapori della nostra cultura. Napoli è stata scelta da Erdinger, il brand nato e prodotto ad Erding la capitale del distretto dell’ Alta Baviera.

Per quattro giornate, Edenlandia, che celebra il suo 60esimo anniversario, ospiterà con ingresso gratuito la prima tappa del nuovo format internazionale, allestendo tra i viali un vero e proprio villaggio bavarese. Il PalaEden si trasformerà nel PalaErdinger, cuore dell’evento con pranzi e cene in stile Oktoberfest mentre quiz, caccia al tesoro, djset e podcast animeranno KulturPlatz ed infine Biergarten sarà l’area chill, Beer Pong e giochi da tavolo.

Oktoberland sarà anche l’occasione per un gemellaggio gastronomico tra la Baviera e Napoli. Spazio alla pasta e patate e alle polpette di Nennella, ai panini di Puok, alla pizza di Porzio ma anche per il salsiccione bavarese di Cillo e per la paella stravagante di Iberico per finire con i dolci e gelati di Fiordifrutta.

Non solo birra e piatti tipici: Oktoberland, accanto alle attrazioni e alle storiche giostre di Edenlandia, ospiterà un market anche per il noleggio o la vendita di costumi bavaresi. Oktoberland sarà infine il palcoscenico, con le voci degli speaker radiofonici Marco & Raff, per la musica dal vivo e le performance di numerosi artisti come Banfi giovane artista urban, Gabriele Esposito, voce emergente del pop napoletano, il cantautore Federico Di Napoli, la tribute band dei Pink Floyd e il collettivo musicale N’Arte. Infine divertimento assicurato con Allert Comedy, il format di Vincenzo Comunale, uno dei comici più promettenti della scena nazionale.

“Napoli è una città unica, un luogo del cuore dove accogliere e trasformare ogni tradizione e per questo abbiamo portato qui la nostra Baviera: per brindare insieme, unendo due culture straordinarie in un evento unico ed imperdibile. Napoli è la prima tappa di un progetto che mira a portare la Baviera in Italia e non solo“ – ha dichiarato Alessandro Zanghi Direttore Generale di Erdinger.

“Siamo onorati della scelta tedesca e sapremo essere come sempre all’altezza con tanti ospiti e sorprese nei quattro giorni di Oktoberland che punta a diventare un appuntamento fisso del calendario autunnale napoletano, con un impatto positivo su turismo, ristorazione e intrattenimento” – ha detto Gianluca Vorzillo, patron di Edenlandia.

