McDonald’s celebra la bellezza di Napoli, drone show mozzafiato sul lungomare: quando

In occasione del lancio di un nuovo panino, McDonald’s darà il via ad un evento mozzafiato a Napoli, che si terrà mercoledì 15 ottobre, quando il lungomare partenopeo sarà illuminato da un emozionante drone show che celebrerà il legame del rinomato brand con la città napoletana.

McDonald’s celebra Napoli: drone show sul lungomare

Si tratta dell’evento di lancio di Big Arch, il nuovo panino targato McDonald’s a base di carne di manzo, tre strati di formaggio, cipolle croccanti e a scaglie, lattuga fresca ed una deliziosa salsa dedicata. La nuova proposta del menù della celebre catena di fast food sarà l’occasione per celebrare Napoli e il grande legame di McDonald’s con il territorio attraverso un omaggio alla città.

Nella serata del 15 ottobre, infatti, sul Lungomare Caracciolo prenderà il via un esclusivo drone show, uno spettacolo di luci e colori che farà risplendere l’intero Golfo di Napoli. L’appuntamento è intorno alle ore 20:00 nei pressi della Rotonda Diaz.

Intanto prosegue la campagna di assunzioni dell’azienda nei diversi store attivi in Campania. Si ricercano, in particolare, addetti alla ristorazione per gli store di Napoli Medina, Napoli Galleria, Napoli Argine, Licola Drive, Casavatore, Sant’Anastasia, Torre Annunziata, Maddaloni e Nola. Per inviare la propria candidatura basta collegarsi all’apposita sezione del sito ufficiale McDonald’s e compilare il form con i dati richiesti.