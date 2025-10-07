Napoli come Disneyland: apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Sud

Il 17 ottobre 2025, a partire dalle ore 18:00, nel parcheggio del centro commerciale di Mugnano di Napoli, riaprirà la pista di pattinaggio più grande del Centro-Sud, presente anche nel celebre parco giochi di Disneyland Paris.

Mugnano, riapre la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio

L’attrazione, che rientra nell’ambito della quinta edizione di Mugnano sul Ghiaccio, resterà attiva per tutto il periodo invernale. Si tratta di una delle iniziative lanciate dalla Pro Loco Mugnano APS in sinergia con il Comune e il centro commerciale della zona.

La pista di ghiaccio sintetico XTRAICE si estende per una superficie di circa 300 mq, attestandosi come la più grande del Centro-Sud, sulla scia di quella già presente all’interno del noto parco divertimenti Disneyland Paris, in Francia.

Oltre alla pista di pattinaggio saranno presenti gonfiabili, playground e tante altre attrazioni per i più piccoli. Sul posto sarà possibile organizzare le proprie feste di compleanno o party a tema. Attivi anche corsi di pattinaggio per imparare i segreti di questo amatissimo sport.

Per tutto l’anno, attraverso gli appositi maxi-schermi, saranno visibili tutte le partite di Serie A TIM, la nuova UEFA Champions League, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, i principali campionati esteri.

Per la giornata inaugurale, del 17 ottobre, sarà presente un ospite d’eccezione: la cantante napoletana Giusy Attanasio si esibirà con un live show previsto alle ore 20:00.