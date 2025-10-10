A Napoli c’è il Parco delle Zucche: un villaggio magico tra principesse e supereroi giganti

Prende il via ufficialmente a Napoli “Giochi di Zucca”, il grande parco tematico allestito alla Mostra d’Oltremare che, oltre alle iconiche zucche, ospiterà principesse Disney e supereroi giganti.

Giochi di Zucca a Napoli: il parco con principesse e supereroi

Fino al 2 novembre gli spazi della Mostra d’Oltremare si trasformeranno in un tipico villaggio autunnale. All’interno dell’enorme e meraviglioso parco, i bambini potranno munirsi di carrellino per recuperare la propria zucca da intagliare, decorare e portare a casa al termine dell’esperienza.

I più piccoli potranno cimentarsi in tante altre attività con i laboratori didattici di biscotti, giardinaggio o pozioni, truccabimbi, giochi e animazione. I partecipanti potranno concedersi una pausa di gusto assaporando specialità a base di zucca e non solo.

Il villaggio sarà arricchito dalla presenza delle statue giganti dei supereroi più amati dai bambini oltre alle principesse Disney. In occasione di Halloween si terranno anche laboratori dedicati tra zucche, magia e fantasia.

I biglietti sono già disponibili online – sulle piattaforme Etes, TicketOne e Ciaotickets – a partire da 17 euro. Il parco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 mentre sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 21:00 con orario continuato.