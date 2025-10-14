A Napoli c’è la grande Festa del Cioccolato: tra zucche e stand a ingresso gratis per tutti

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, in Piazza Municipio a Napoli, arriva Chocoland, la grande fiera del cioccolato e dei dolci che inonderà di prelibatezze la celebre piazza partenopea lanciando una speciale “edizione Halloween”. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Chocoland 2025: festa del cioccolato a Napoli in piazza Municipio

La piazza napoletana si trasformerà per ben 5 giornate in un vero e proprio villaggio goloso, dove poter immergersi tra le più svariate prelibatezze dolciarie, sapientemente preparate dai migliori maestri cioccolatieri d’Italia.

Il tutto in una magica atmosfera di divertimento per grandi e piccini che saranno letteralmente catapultati in una suggestiva scenografia a tema Halloween. A disposizione degli ospiti una selfie zone “terrificante” capitanata dall’Uomo Zucca e da uno Stregone, attiva il 29 ottobre dalle 17 e dal 30 ottobre al 2 novembre dalle 10:00 fino a tarda sera.

Grande protagonista della kermesse il Drago Luminoso che incanterà i visitatori giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 20, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. I bambini potranno assistere anche al Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo, con spettacoli diversi ogni giorno, direttamente nel bel mezzo della piazza.

Non mancheranno show cooking, animazioni horror, laboratori con le zucche ma soprattutto tanti espositori di cioccolato e dolci provenienti da ogni angolo della Nazione. Per accedere al villaggio non serve alcuna prenotazione né il pagamento di alcun ticket. L’ingresso, così come la visione degli spettacoli, è totalmente gratuito. Chocoland è la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia organizzata dalla D2 Eventi.