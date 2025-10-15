Zucca Village nel Napoletano, il regno delle meraviglie tra giochi e labirinti: è tutto gratis

Il 18 ottobre 2025 apre per la prima volta Zucca Village, il grande villaggio delle zucche allestito a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, a ingresso gratis per tutti.

Zucca Village a Sant’Antonio Abate: è gratis per tutti

“Lo Zucca Village arriva a Sant’Antonio Abate già dal prossimo weekend di ottobre! Avete presente quei meravigliosi giardini pieni di zucche dove i bambini passeggiano con il carrettino, scelgono la loro zucca preferita, la dipingono, la decorano e si divertono tra giochi e personaggi di Halloween? Bene, grazie all’iniziativa del chiosco-bar Macera, quest’anno tutto questo accadrà anche nel nostro Parco Naturale, che sarà allestito per più di un weekend per il divertimento delle famiglie, che potranno accedere e partecipare GRATUITAMENTE ad ogni attività presente: laboratori creativi, giochi interattivi, labirinti… e tanto altro ancora” – si legge nell’annuncio diffuso dalla sindaca Ilaria Abate.

Il magico villaggio accoglierà per la prima volta il pubblico sabato 18 ottobre, dalle 10 alle 18. Le successive aperture si terranno nelle giornate del 19, 25 e 26 ottobre, osservando gli stessi orari. Il 31 ottobre ci sarà un evento speciale dedicato alla notte di Halloween. La passeggiata tra zucche e scenografie mozzafiato resterà accessibile anche nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

“Non mancate… l’autunno più bello è qui e ha tutto l’aspetto spettrale ma colorato dei più famosi giardini a tema” – ha concluso la Abagnale.