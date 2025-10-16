A Napoli apre HorrorWorld: il villaggio dell’orrore tra mostri, giostre e parata di Halloween

Il 17 ottobre 2025 a Napoli apre HorrorWorld, il Festival dell’Orrore che prenderà il via, in occasione di Halloween, tra gli spazi del celebre parco divertimenti Edenlandia.

Halloween a Napoli con HorrorWorld: il Festival all’Edenlandia

Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 20:30 all’1:00, fino al 2 novembre, l’Edenlandia si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’orrore ospitando attrazioni mostruose, giostre a tema, personaggi e spettacoli dedicati.

“Il parco di Napoli come non l’avete mai visto. Dalle sue ombre nasce HorrorWorld, il festival dell’orrore che trasforma Edenlandia in un incubo vivente. Per 9 notti di terrore, il parco si riempirà di mostri, luci, effetti speciali e figuranti horror che daranno vita a un’esperienza immersiva e spaventosa come mai prima d’ora” – si legge nell’annuncio diffuso dal parco.

Tra le attrazioni horror pensate per l’occasione ci sono il Trenino Maledetto, il Castello dei Morti e la Tana dei Clown. A disposizione degli ospiti il cosiddetto Horror Pass che, al costo di 8 euro, consente l’accesso illimitato per tutta la notte su tutte le attrazioni. Non mancheranno musica, photo point, cene con delitto, truccabimbi gratuito (dalle 20:00 alle 22:00) e tanto altro. Il primo novembre ci sarà la suggestiva Halloween Parade con in palio un viaggio a Disneyland. I biglietti per acquistare l’Horror Pass sono disponibili online, sulla piattaforma Vivaticket.