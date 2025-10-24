Halloween a Napoli: oggi la grande parata in strada poi 4 giorni di festa gratis per tutti

Dal 30 ottobre al 2 novembre torna a Napoli Uànema – Festa degli altri vivi, il grande evento di Halloween partenopeo che già a partire da oggi, 24 ottobre, darà il via ad una scenografica parata a tema tra i vicoli di via Toledo.

Halloween a Napoli, oggi la parata poi 4 giorni di festa

A partire dalle ore 16:00, da Largo Berlinguer, prenderà il via l’anteprima della IV edizione della kermesse con “Un funerale jazz. Quando gli spiriti scendono giù per Toledo”, un evento musicale itinerante che trasformerà la celebre via dello shopping napoletana in una lunga e vibrante scena sonora, location d’eccezione di questa coinvolgente festa itinerante.

Un funerale che si veste a festa, una processione che diventa parata in una città che, come sempre, ride in faccia alla morte. Protagonista della parata sarà la Castellan Brass, marching band composta da trombe, trombone,corno, basso tuba e percussioni, che condurrà il pubblico in una festa in stile New Orleans tra musica, ritmo e ironia, seguendo la tradizione dei funerali jazz della Louisiana: quando la morte non si piange ma si accompagna con la gioia dei fiati perché anche i santi arrivano marciando.

L’anteprima segna l’avvio simbolico della IV edizione di Uànema: Festa degli altri vivi, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, una rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli che da quattro anni esplora il rapporto tra la città e l’aldilà, tra capuzzelle, anime pezzentelle, terre sante, storie di fede e dispetti, in un dialogo ironico e profondo con la morte e con i suoi “altri vivi”.

Un iper-Halloween napoletano, liberatorio e grottesco, dove i fantasmi non fanno paura ma ci ricordano che il confine tra vita e morte è sottile, e che ridere della fine è – forse – il modo più napoletano per celebrare la vita.

Il programma completo di Uànema 2025 sarà svelato proprio il 24 ottobre, al termine della parata, e accompagnerà la città dal 30 ottobre al 2 novembrecon spettacoli, performance, itinerari e incontri in vari luoghi di Napoli.